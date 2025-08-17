脫髮有4大類型、Ｍ字額初期症狀男女大不同　中醫講解治療方法

一把健康濃密的秀髮對於一個人的外觀形象佔據著重要的地位，然而因為不同疾病或心理因素，不少人面臨脫髮的問題。除反映健康狀態，亦大大打擊自信心。要治療脫髮，要從根本出發，本文將介紹脫髮的常見類型，再從中醫角度剖釋成因及介紹各治療方法。

文：香港註冊中醫師洪嬿



脫髮類型

1. 雄性禿 （Androgenetic Alopecia）

雄性禿是臨床上最常見的脫髮類型，雖名為「雄性」禿，但事實上女性亦會受影響。遺傳及毛囊對雄性激素的敏感性為最主要因素，使毛囊萎縮，頭髮變細軟，易於掉落。雄性禿的男性初期一般呈現為「M字額角」，繼而擴展開，嚴重者可見大片禿髮，只剩U型髮圈。女士症狀一般以分界線稀疏，可明顯見頭皮；或洗頭梳頭時見掉髮量增加，此時應及早治療，以防蔓延開去。

2. 壓力性脫髮（Telogen effluvium）

壓力性脫髮又稱休止期脫髮，因為生活上突如其來的轉變，重大壓力或大病過後，令身體釋出皮質醇，毛囊進入休止期，短時間內出現大量掉髮的情況，可持續長達6個月，一般可逐漸減緩，若改善速度緩慢或有加重的跡象，應及早求醫。

3. 斑禿（Alopecia areata）

斑禿又稱鬼剃頭、油風等，屬自身免疫系統疾病，因心理壓力或其他疾病或無明顯觸發因素下，白血球細胞攻擊自己的毛囊，產生炎症反應，導致毛髮不斷脫落。初期脫髮部位可如硬幣大小，不易察覺，後期可擴散至大範圍的禿頭。

4. 疤痕性禿髮 （Scarring Alopecia）

疤痕性禿髮分為原發性疤痕禿髮和續發性疤痕禿髮，其特點為毛囊因發炎或外力因素，造成永久性破壞，毛髮永久脫落，不可逆轉，只可透過治療預防進一步的脫髮及疤痕。

1個月針灸中藥治療後，除了髮量外，髮質亦有改善。（作者提供）

病人自產後受脫髮問題困擾接近20年，接受針藥治療後，脫髮明顯減少。（作者提供）

中醫角度看脫髮

中醫認為「髮為血之餘」，《諸病源候論·鬚髮脫落篇》記載：「若血盛則榮於鬚髮，故鬚髮美，若血氣衰弱，經脈虛竭，不能榮潤，故鬚髮禿落。」個體血盛有餘，頭髮才會豐盈，相反若血虛衰，頭髮便會脫落。這解釋了為何大病期間或過後易見脫髮。

氣血虧虛及肝腎不足為常見的髮墮證型，除頭髮愈漸細軟，頭髮脫落增加外，病人多伴隨神疲氣短、腰膝痠軟、善忘、耳鳴、小便頻、胃納欠佳等症狀。然而並非所有髮墮皆屬虛證，臨床亦見某些實證，如肝鬱氣滯或濕熱瘀阻等。前者可見肝鬱症狀，如情緒易見波動、口乾苦、脅痛、善太息等症狀。後者可見頭油偏多，怕熱汗多，體味或口氣重等症狀。分辨證型對治療方案非常重要。

中醫認為，髮量多少與一個人體內的血多少有關。（《美女孔心》劇照）

中醫治療脫髮

中醫治療脫髮主要以內服中藥、針灸、及外用生髮水為主。筆者常以耕種作比喻，向病人解釋脫髮的治療。生髮有如培植幼苗，泥土的營養及水份是幼苗健康成長的必要條件，內服中藥便是提供適當的肥料予身體，使氣血充盈，毛髮有足夠營養可生長。而翻土亦是重要的一環，可提高土壤的透水及通氣性，促進植物的生長。而針灸就有如翻土，激活頭皮、毛囊，加快頭髮的生長。臨床上亦可配合外用中藥生髮水，加強療效。

內服中藥

常見治療脫髮的中藥包括補肝腎氣血的藥物，如女貞子、何首烏、墨旱蓮、黑芝麻、熟地黃等，由於滋陰養血藥較為滋潤，若病人易腹瀉便溏，則要注意配伍；同時亦會根據證型，配以疏肝行氣藥物，如佛手、丹皮、鬱金、香附等。而濕熱的病人則減少補益藥物，反而著重清熱袪濕，如薏仁、赤小豆、石菖蒲、淡竹葉等。

針灸

針灸以頭皮針為主，刺激頭部穴位，亦可配合梅花針進行局部叩刺，加強療效。

外用生髮水

純中藥炮製的生髮水主要包括補肝腎，行氣活血的藥材，如女貞子、側柏葉、何首烏、川芎、黑芝麻、枸杞等，因應虛實不同的證型而有相應的配方，有助生髮烏髮。

中醫療法需要多長時間見效？

雄性禿或壓力性脫髮的病人，一般1至2個月的針藥治療已可有明顯的效果，頭髮變得更粗壯堅韌，生長速度加快，脫髮量減少。而斑禿病人的治療一般需時較長。疤痕性禿髮則未能透過針藥治療逆轉，只可預防進一步的脫髮及疤痕。

作者簡介



洪嬿中醫師為香港註冊中醫師，持有香港中文大學中醫學理學碩士及香港中文大學中醫學學士學位。洪醫師在中大畢業後加入大型醫院診所工作多年，期間修讀多個證書課程，現於私人診所執業。

