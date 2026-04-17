回南天去濕懶人包｜中醫師教5招自我測試　附湯水茶飲及急救穴位

春天已至，回南天下濕度急升，相信不少人這陣子都感到疲累、身體沉重，一些疾病如濕疹更可能復發或加重。從中醫角度，這是「內濕」與「外濕」的相互影響而發生。以下將向各位解釋什麼是濕氣、濕氣如何影響身體，並分享自測濕氣重的5個方法、去濕常見謬誤、去濕湯水茶飲及去濕提神穴位。

文：香港註冊中醫師洪嬿



什麼是濕氣？

《黃帝內經》提到「諸濕腫滿，皆屬於脾」，想像脾胃是身體的抽濕機，一旦濕氣太重，脾胃的功率追不上，或者因為抽濕機自身問題，未能將體內水液正常運化，停滯於身體不同部分，形成痰濕。

濕氣亦有分為「外濕」及「內濕」，前者就是外在環境的影響，例如回南天濕度急升或是長期身處冷氣房內，濕邪透過肺或腠理侵犯人體；後者則多來自飲食，例如喜吃生冷、甜食或油膩食物，影響脾胃運化水濕的功能。

如何確認濕氣重？五招自我測試

以下是濕氣重的主要症狀，具體情況建議諮詢註冊中醫師，以獲取最適切的醫學建議：

舌苔：舌頭兩邊有齒印的，而且舌苔較厚，未能看到舌質，甚至是發白、發黃

大便：如廁後發現大便稀爛，排便不淨能，或是大便容易黏附在馬桶壁

眼睛：濕重人士早上易見眼腫、眼袋，甚則面部浮腫

四肢：中醫認人「肥人多痰濕」，四肢浮腫，按之凹陷難起，頭重，身倦乏力的人多夾濕

食慾：納呆，飢不欲食，或只吃一點就覺得腹脹、胃悶，或是口中常覺黏膩、發甜或有異味

濕氣重如何治療？講解3種常見中醫療法

針灸

針灸可以刺激經絡，使得氣血通暢，亦可針對脾胃的穴位，以達健脾胃，行氣化濕之效。常用的穴位包括足三里、陰陵泉、中脘、水分、天樞、豐隆等。

拔罐、走罐

拔罐及走罐均以負壓形式，將藏在肌表與經絡間的濕氣拔出，對因為回南天而引起的腰酸背痛及肌肉沉重特別有效。

辨證論治

由中醫師根據體質以合適的中藥方劑調理體質。以濕熱為例，多會選用茵陳、木棉花、滑石等；以寒濕為例，則多會選用乾薑、附子、白朮等；若脾虛則多用茯苓、山藥、茨實等。

去濕謬誤 — 飲涼茶分分鐘越飲越濕

香港到處都有涼茶舖，不少人路過時都喜歡飲杯涼茶下火去濕，但飲用涼茶未必有助去濕，飲錯隨時適得其反。

《黃帝內經》提到「寒者熱之，熱者寒之」，中醫治療的原則講求陰陽平衡，但市面上的涼茶大多非常寒涼，以清熱為主，如果飲用的人士體質不屬熱性，而是寒性，隨時會損傷脾胃陽氣，結果反而使脾胃這一部抽濕機的功效大減，變相越飲越濕。這也解釋了，為什麼有些人飲涼茶後會覺得疲倦及手腳冰冷。

推介3款去濕湯水

四神湯

這款湯水於台灣相當流行，亦適合香港這潮濕鬱悶的天氣，可健脾化濕，促進食慾，提神益氣

材料：茯苓 25 克、山藥 25 克、芡實 25 克（夏天可用薏仁取代）、蓮子 25 克、生薑 20 克、豬肚或豬小腸 500 克、米酒適量、鹽巴適量。

做法：

1.將茯苓、山藥、芡實、蓮子洗淨，浸泡 30 分鐘左右；將生薑洗淨、切片備用

2.將豬肚或豬小腸洗淨，滾水入鍋，加入薑片、米酒汆燙約 30 分鐘，撈出備用

3.將所有食材放入鍋中，加入清水，大火煮滾後撈出浮沫、雜質，再燉煮 60 分鐘左右

4.起鍋前加入適量鹽巴、米酒調味即可。孕婦食用請勿添加米酒。

木棉花清熱解毒茶

主要針對濕熱帶來的口苦、口臭或皮膚痕癢

材料： 木棉花 15克、雞蛋花 10克、金銀花 10克、甘草 5克。

做法：

1. 洗淨材料

2. 加入 1 公升水，中火煮沸後轉小火煮 20 分鐘

3. 過濾，可加入冰糖調味。

辦公室急救代茶

白領們如果沒有時間煲湯煲茶，可以考慮此方法，在上班時簡單沖泡，急救去濕，對久坐冷氣房的上班族們特別有效。

材料： 老陳皮 1 瓣、茯苓片 5-10克、生薏米 10克。

做法：

1. 將材料洗淨放入保溫瓶

2. 加入沸水，焗約 20 分鐘即可，更可多次反覆沖泡

去濕急救穴位

除了飲用湯水之外，亦可以透過按摩刺激經絡，以達到排出濕氣的效果。

足三里

在小腿外側，膝蓋髕骨下緣凹陷處向下約 4 橫指寬，靠近脛骨外側約一橫指處。以拇指稍用力按揉至產生痠脹感，每次按壓 3-5 分鐘。

陰陵泉

在小腿內側，膝蓋下方脛骨內側往上推，直到碰到膝關節橫紋下方的凹陷處。 以指腹從下而上推按，亦以打圈按壓，每次 3 分鐘。

豐隆穴

從腿的外側找到膝蓋眼（外膝眼）與外踝尖連線中點，此中點距離脛骨前緣約兩指寬（1.5寸）處即是。

用大拇指按揉，力道需有酸脹感，每次按摩3-5分鐘。

作者簡介



洪嬿中醫師為香港註冊中醫師，持有香港中文大學中醫學理學碩士及香港中文大學中醫學學士學位。洪醫師在中大畢業後加入大型醫院診所工作多年，期間修讀多個證書課程，現於私人診所執業。

