中秋節多吃月餅容易食滯！中醫分享簡易消滯茶配方　增強消化能力

文：香港註冊中醫師洪嬿

中秋將至，市面上又充斥著五花八門的月餅。傳統月餅多見蓮蓉、蛋黃、綠豆、紅豆、五仁等餡料，近年更有備受年輕人追捧的奶黃月餅及各式各樣的冰皮月餅。然而他們的共通點都是屬於高熱量的食品，淺嚐無妨，多吃則易見飽滯，消化不良。



中秋將至，各位面對大量月餅時，切記要小心不要食滯！（AI生成圖像）

從中醫的角度，脾主運化、胃主受納；脾氣升則強健，胃氣降則和安。脾升胃降可確保食物的正常消化、吸收和排泄。蓮蓉、奶黃等皆屬黏滯的食品，蛋黃油份亦偏高。冰皮月餅即使以水果、豆蓉等較為健康輕盈的食材作餡，但不可忽視果糖的存在，而且糯米製成的餅皮，未經高溫烘烤，其「濕」的屬性可能更重。加上需要冷凍保存，食用時溫度較低，容易損傷脾胃陽氣，尤其是對於陽虛、脾胃虛寒的人。進食過多肥甘厚膩之物，易影響脾胃升降功能，致「食滯」的出現。飯後胃脹不適、腹脹、噯氣，甚或返酸、嘔吐的經驗，這些都是脾胃消化欠佳的表現。

大部分情況下，「食滯」症狀較輕的人士可自行緩解不適，或透過一些花茶或食療增強消化能力。以下為大家介紹簡易的消滯茶。

山楂麥芽消滯茶

山楂麥芽消滯茶。（作者提供）

功效：山楂、炒麥芽均有消積化滯的功效；陳皮及甘草可健脾理氣。

材料：山楂 6 克、炒麥芽 6 克、陳皮 6克、甘草 3 克

製法：將材料洗淨，加入適量水，煲約15 分鐘代茶飲用。

注意：因山楂味酸，若胃酸過多或易有胃部不適的人士，宜減少用量。另避免空肚飲用；正在餵哺母乳婦女不宜服用。

放假在即，難免相約親朋好友共聚，燒烤亦是常見的中秋節目，玩樂忘形之際，夜臥早起的情況屢見不鮮，加上熱氣食品，易見肝氣鬱結或肝火上炎之象，甚至影響脾土的運化，此謂「肝氣乘脾」。此類人士除胃脘不適外，亦可同時兼見噯氣，口氣，咽痛，易惱怒，失眠等症狀。針對此情況，洛神花茶可有效緩解。

洛神花茶

洛神花茶。（作者提供）

功效：洛神花清熱解毒、除煩安神；玫瑰花可疏肝解鬱，醒脾和胃；黑茶可解油膩，促進消化。

材料：乾洛神花 2 朵、玫瑰花 4 朵、黑茶 3 克

製法：將材料剪碎放入茶袋，置於杯中，加熱水沖洗茶袋，然後再添加熱水焗約 15 分鐘。

正所謂「少吃多滋味，多吃壞肚皮」，美食當前，為了大家的脾胃著想，還是要節制

飲食，空餘時間不妨嘗試以上的消滯茶飲。

註：長者、小孩、孕婦及長期病患者，服用花茶或消滯茶前宜先諮詢註冊中醫師

作者簡介



洪嬿中醫師為香港註冊中醫師，持有香港中文大學中醫學理學碩士及香港中文大學中醫學學士學位。洪醫師在中大畢業後加入大型醫院診所工作多年，期間修讀多個證書課程，現於私人診所執業。

