三藩市豪宅侵佔案欠稅34萬料遭法拍　涉事華女多項重罪遭警方拘捕

美國三藩市著名富人區發生一起離奇的豪宅產權糾紛。一棟估值約440萬美元的獨棟豪宅，涉嫌遭人通過偽造房契、濫用公證等手段非法佔有，甚至企圖轉手出售。



當地時間2026年11月6日清晨，大批警察突然包圍該住宅並破門搜查，當場逮捕了42歲的華人女子Diana Peng（中文音譯：戴安娜彭）。警方還從屋內帶走了7隻比特犬，而該房產此前已被查明累計拖欠超過34萬美元的房地產稅。

非法霸佔豪宅的42歲的華人女子Diana Peng被警方當場拘捕。（YouTube@ABC7 News Bay Area影片截圖）

事發現場警方封鎖豪宅搜查並拘捕華人女子畫面▼▼▼

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據媒體報道及三藩市警察局（SFPD）消息，案件發生於三藩市最昂貴且最具聲望的住宅區之一海崖區（Sea Cliff），涉事房產位於250 32nd Avenue，市場估值約440萬美元。

11月6日上午約7時30分，多輛警車抵達現場，警員迅速拉起黃色警戒線將住宅包圍。搜查行動持續了將近4個小時，附近居民表示，當時聽到警方通過擴音器要求屋內人員出來，隨後警員持槍進入住宅。

行動中，42歲的戴安娜彭被警方當場逮捕，並被移送至三藩市縣監獄。

根據三藩市警察局公布的通告，戴安娜彭目前面臨多項嚴重罪名指控，包括：

1. 欺詐罪（Fraud）

2. 作為有重罪定罪記錄者非法持有槍支及彈藥（Felon in Possession of Firearm and Ammunition）

3. 毒品相關違法行為（Narcotics Offenses）

4. 無證駕駛（Driving Without a License）

5. 不當照顧動物（Cruelty to Animals / Animal Neglect）



不過，警方目前尚未明確說明此次刑事逮捕中的欺詐指控，是否直接對應三藩市市政府此前針對該房產發起的房契造假民事訴訟。

警方還在搜查過程中從屋內搬走了部分紙箱、紙袋及大量文件類物品以作進一步調查。

事實上，這棟豪宅早已是當地社區與法律部門關注的焦點。2026年9月8日，三藩市市府律師邱信福（David Chiu）已正式代表市政府提起民事訴訟，指控戴安娜彭與另一名男子Brandon Aadee試圖通過虛假產權文件非法據有該房產並企圖出售獲利。

市府的調查顯示，自2025年7月起的短短一年多時間內，兩人先後在市政府部門登記了8份房屋契約，在彼此之間反覆轉讓房產產權。其中至少5份契約文件涉嫌存在嚴重造假行為，包括偽造公證人簽名、冒用公證印章，以及在公證程序完成後擅自篡改文件內容。

多名被列入相關文件的公證人員向調查人員證實，其簽名或印章遭到了非法濫用。目前市府正在請求法院依法撤銷所有爭議房契，防止房產被進一步非法轉讓。

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除了產權爭議，搜查現場的狀況也令人意外。三藩市動物管理與控制中心（Animal Care & Control）的執法人員共同參與了清晨的突襲行動，並從屋內和院內帶走了7隻狗，其中包括成年比特犬及幼犬，目前這些動物已被送往市立收容機構安置。

在過去一年裡，這棟豪宅引發了周圍鄰居的頻繁投訴。據附近居民反映，房屋經常有不明身份人員在深夜頻繁進出，前院與後院雜物堆積如山，植被長期缺乏維護，更有數隻比特犬在院子周圍活動，給社區治安和衛生帶來了極大隱患。

部分附近居民甚至自費聘請了私家偵探和私人保安公司進行排查，希望搞清楚這棟價值不菲的房屋究竟由誰在實際控制。

令人唏噓的是，這棟位於頂奢社區的豪宅還涉及巨額欠稅問題。根據當地媒體報道，該房產已累計拖欠房地產稅超過34萬美元。

2026年10月，三藩市市議會已正式授權市財政部門推進房產拍賣程序，希望通過依法拍賣追回部分拖欠的稅款，並由後續司法程序澄清真正的所有權歸屬。

這起案件之所以引發全美及當地華人群體的廣泛關注，不僅因其發生在三藩市最頂尖的豪宅區，更集中展示了偽造房契產權、霸佔房產、巨額欠稅以及社區治理衝突等複雜的法律與社會議題。

目前，針對戴安娜彭的刑事調查與市府提起的民事產權訴訟正在同步推進中。三藩市警方表示案件仍在深入調查，呼籲知情民眾撥打匿名熱線（415-575-4444）提供線索。

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