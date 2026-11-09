紐約華人區突發兇殺案　按摩店華人女子赤裸慘死　疑劫殺全城緝兇

紐約華人聚居區法拉盛發生一起令人震驚的暴力兇殺案。當地時間2026年11月6日下午，一名華裔女子被發現倒臥在皇后區164街的一家按摩店內，全身赤裸，頭部及身體有多處致命刀傷，當場不治身亡。



警方初步調查研判，案發時一名男子進入店鋪試圖實施搶劫，在與受害女子發生激烈搏鬥後持刀將其殘忍殺害，隨後逃離現場。目前紐約市警察局（NYPD）已調取周邊監控畫面，正全城追緝涉案兇手。

警方到場後迅速封鎖現場。（YouTube@Eyewitness News ABC7NY影片截圖）

據報道，案件發生在皇后區法拉盛164街36-17號的一家按摩店。11月6日下午約4時30分，紐約市911接到報警指稱店內有人失去意識並伴隨大量血跡。急救人員與第109分局警員迅速趕赴現場，在店內發現了一名已無生命體徵的華裔女性。

執法部門透露，受害者遺體頭部與身體均有嚴重刀傷，且現場未找到能夠確認其身份的有效證件。截至11月8日，警方仍在通過指紋比對等司法程序全力核實死者身份。

死者的同儕與朋友也正積極通過社交媒體尋找其在中國國內的家屬，以便處理善後事宜。

監控錄像記錄下了兇手作案後的行蹤。嫌疑人為一名身高約6英尺2英寸（約188釐米）、身材魁梧的光頭男子，案發時身穿黑色連帽上衣、藍色牛仔褲及Timberland靴子。

監控畫面顯示，該男子離開店鋪時隨身攜帶一個黑色垃圾袋，隨後徒步逃離現場。

隨着調查深入，案發店鋪的經營背景也引發了各界關注。據了解，該店鋪位於隱蔽處，玻璃門窗長期被不透明材料遮擋，僅保留了此前美容店的部分招牌字樣。

華人女子遇刺案涉事按摩店。（YouTube@Eyewitness News ABC7NY影片截圖）

公開記錄顯示，就在命案發生前一天的11月5日，紐約市樓宇局（DOB）剛剛收到一宗針對該地址涉嫌違規經營「成人場所」（Adult Establishment）的投訴（編號：4A57567）。

不過警方強調，相關投訴與店鋪經營傳聞目前均不能與命案形成必然因果關係，案件的主攻方向仍為搶劫殺人。

目前，嫌疑人仍在逃，紐約市警察局正全力征集案件線索。警方呼籲任何了解涉案男子行蹤或持有周邊閉路電視片段的市民，立即撥打NYPD止罪熱線（1-800-577-TIPS）匿名舉報。

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