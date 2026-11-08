華女待庇護審批期間　持美國工卡搭機被拘近兩月　法官判勝訴獲釋

一名華人女子的庇護申請仍在審理中，卻在機場準備搭乘美國國內航班時，突然遭到移民執法人員逮捕。隨後，她被關押近兩個月，移民法官還以存在潛逃風險為由，拒絕批准保釋。



直到10月30日，案件終於迎來轉機。聯邦法院認定，美國政府拘留她的程序違法，下令立即釋放。

加州中區聯邦法院的裁決文件。（Justia Law截圖）

根據加州中區聯邦法院的裁決文件，這名女子是中國公民徐某（Chenxing Xu）。2024年4月18日，她持B-2旅遊簽證，經洛杉磯國際機場入境美國。同年8月，她提出庇護申請，目前仍在等待審批。

2025年2月，她獲得美國政府核發的工作許可。法院文件顯示，她沒有任何犯罪記錄。

然而，今年9月4日，當她在南加州安大略國際機場準備搭乘航班前往西雅圖時，ICE突然將她逮捕。至於ICE為什麼在機場鎖定她，法院文件並沒有說明。被捕後，徐某被送往加州阿德蘭托（Adelanto）移民拘留中心。

9月24日，她向聯邦法院提出申訴，質疑政府拘留她的合法性。五天後，移民法官以存在潛逃風險為由，拒絕批准保釋，她只能繼續被關押。

不過，案件進入聯邦法院後，卻出現了不同的結果。

聯邦法官指出，雖然徐某的旅遊簽證早已到期，但美國政府不僅知道她的下落，還批准了她的工作許可，允許她在外生活。

她沒有犯罪記錄，也沒有證據顯示出現了足以支持突然拘留她的重大情況變化。在這樣的情況下，政府沒有事先給予她必要的通知和聽證機會，就突然將她拘留，侵犯了她的正當程序權利。

至於政府後來舉行的保釋聽證會，聯邦法院認為，也不能彌補此前的程序違法。

美國移民及海關執法局特工執法現場。（Reuters）

徐某還表示，由於存在語言障礙，她很難充分理解自己為什麼被關押，也不知道應該如何尋求法律救濟。

最終，10月30日，聯邦法院批准了她的人身保護令申請，命令政府立即按照被捕前的條件釋放她，並歸還被收走的全部個人財物。政府還必須在她獲釋後三天內，向法院報告執行情況。

需要說明的是，法院此次裁定的是拘留程序違法，並不意味著徐某的庇護申請已經獲批。

這起案件也提醒正在等待庇護審批的移民：

即使已經取得工作許可、沒有犯罪記錄，在美國乘坐國內航班時，仍然可能面臨ICE執法風險。



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