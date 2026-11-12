美國名校爆兄弟會欺凌　兩學生燒成火球滾地　同學冷血大笑｜有片

美國又有知名大學的兄弟會爆出爭議，社群上引起瘋傳的影片中，可以見到2名男學生全身著火、在地上打滾，旁邊的群眾卻完全沒有要提供幫助，就這樣冷眼地看著對方痛苦地掙扎，畫面曝光後引來各界撻伐，目前校方已緊急停權該兄弟會，警方也已介入調查。



美名校兄弟會霸凌 2學生「燒成火球」痛苦滾地

《紐約郵報》報導，這起事件發生在俄亥俄州立大學（Ohio State University）的Sigma Alpha Epsilon兄弟會，社群上流傳的影片中，可以見到一群身穿該校標誌性紅白配色服裝的人正在大笑，與此同時，1名身穿灰色運動套裝的男子坐在地上、褲子已經著火。

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驚慌失措的男子起身奔跑，撞向了另1名同樣穿著灰色運動套裝的男子，導致後者的衣服也隨之起火，兩人在掙扎中倒地並翻滾，並試圖脫掉身上的衣物，而火焰不斷在他們身上蔓延、化為「雙人火球」，可怕的是，過程中可以聽到周邊群眾的嘲笑聲與大笑聲。所幸最終有人拿著滅火器衝上前、順利撲滅火勢。

在這一令人震驚的影片曝光後，俄亥俄州立大學已對該兄弟會採取臨時停權措施，不過，校方尚未明確該兄弟會與這起「極為令人擔憂的事件」有何關聯，也未說明涉事人員是否皆為該兄弟會成員。校方發言人強森（Benjamin Johnson）在聲明中表示「校方已獲悉這起極其令人擔憂的事件，涉事人員目前正在接受醫療救治」。

哥倫布市警局警官阿爾伯特（Joe Albert）則透露「這起火災事件似乎發生在7日的1場活動中」，但警方除了接到關於該影片在網上流傳的報案外，並未收到任何其他求助電話。目前也尚不清楚2名男子在事件發生後的狀況，也不清楚他們是否是因為參與某種「入會儀式」而遭遇此事。

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