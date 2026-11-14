九巴2人霸4座！長者分開附近坐方便聊天擺袋　乘客批自私惹熱議

搭巴士遇到乘客用手袋霸位，你會主動要求對方移開，還是寧願站着？ 有網民在Threads發文強調，「唔係歧視，但有啲人真係好自私」，他見到2名長者明明相識，甚至可能是夫妻，「但上巴士後分開兩邊坐，方便放袋喺旁邊個位，又可以傾偈」。換言之，2人霸佔了4個座位。



樓主更上載照片，可見身處九巴車廂，2名頭髮灰白的男女乘客，分別坐在走道左右兩側，相距不遠，相信可以聊天，同時將個人物品放在鄰座，但照片未見樓主所言「放袋喺旁邊個位」。



照片可見九巴上2名頭髮灰白的男女乘客，分別坐在走道左右兩側，相距不遠，相信可以聊天，同時將個人物品放在鄰座。（Threads@lala20260317圖片）

帖文引起許多網民熱議，部份人認為樓主多管閒事：

「多事」



「我覺得你真係歧視」



「咁都要管，唔係呀！」



樓主認為「有啲人真係好自私」，見到2名老人家明明相識，甚至是夫妻，「但上巴士後分開兩邊坐，方便放袋喺旁邊個位，又可以傾偈」。（《大叔的愛》截圖）

亦有人認同樓主看法，紛紛批評2名長者行為自私：

「唔關年紀事係人品問題，後生我都見過啦」



「有啲乞人憎，放個袋喺隔籬位喺度扮瞓覺」



「見過有老嘢夫妻前後坐，不停咁傾偈，仲要鬼咁大聲，好似有心將佢哋啲私事公布俾其他乘客知咁，諗唔明點解唔一齊坐細細聲傾？」



許多網民留言回應樓主看法。（《大叔的愛》劇照）

更有人認為如果巴士並非爆滿，理應任由乘客自由安排座位，或如果老人家肯讓出空位，問題不大：

「架車如果不多乘客，我唔理會佢哋點坐，但係如果繁忙時間就另一回事」



「乜識就一定要一齊坐㗎，如果有人要坐，佢哋肯讓畀人坐入面就冇問題啦」



「佢哋鍾意坐邊同點坐係自由，因為冇劃位，如果你走埋去要坐喺佢放咗嘢張凳嘅位度，要求要坐，而佢哋唔畀你坐，咁先至係有問題喎」



乘客即使已繳付車費，也不代表可將相鄰座位作私人置物用途，然而乘客若未有霸座或阻礙他人入座，單純同行分開選座，現行法例並無限制。（示意圖/資料圖片）

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第14(3)(a)條，乘客攜帶的物品「不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上」。九巴《乘客須知》亦訂明，乘客攜帶的物品不得佔用座位，亦不得放置在通道或樓梯上。城巴同樣設有相關規定，列明乘客的物品或行李不得佔用任何座位。

換言之，乘客即使已繳付車費，也不代表可將相鄰座位作私人置物用途。若確實以手袋霸佔座位，便可能違反法例及車廂規例；然而乘客若未有霸座或阻礙他人入座，單純同行分開選座，現行法例並無限制。

（Threads@lala20260317）