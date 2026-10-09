九巴大媽手袋搖擺　女子恐被撞頭1動作惹罵戰　大媽：打過吖嗱？

乘搭工共交通工具，應顧己及人，避免惹起紛爭！近日網上流傳影片，有2名女乘客於青衣（美景花園）往荃灣（愉景新城）243M九巴上爭執，當時1名大媽站着，左肩揹着手袋、抬起左手抓着扶手柱，手袋隨着巴士開行而擺動，坐在大媽旁邊的女子憂心被手袋撞到頭，於是用手阻擋，詎料引來大媽不滿而爆發罵戰。大媽不斷擺動左手示範，以證明手袋不會碰到女子的頭，更激動指出「揩都揩唔到你啦！」，又揚言要動粗過招「打過吖嗱？」。目擊者批評大媽「潑婦罵街，嘈唔停」。



近日網上流傳影片，有2名女乘客九巴上爭執。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

該九巴乘客於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文發片講述事件，指出事發於10月3日早上大約9時半，罵戰現場是青衣（美景花園）往荃灣（愉景新城）的243M九巴上。

九巴大媽不滿被鬧手袋撞頭引罵戰

樓主指出，事緣「前面個阿姨（坐在座位者）驚佢（穿白色上衣大媽）個袋撞到個頭，係咁意攞隻手擋一擋，佢（白衣大媽）就潑婦罵街，嘈唔停」，無奈道「麻煩呢位阿姐（白衣大媽）嘅屋企人出嚟認領返，好嘈」。

坐在座位的女子憂心被手袋撞頭，於是用手阻擋，詎料引來揹袋的大媽不滿，當場引發罵戰。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

大媽示範揈袋：揩都揩唔到你啦！

影片見到，當時九巴下層車廂擠擁，不少乘客須站立，該名穿白色上衣的大媽左肩揹着1個黑色袋，激動與坐着的女子對罵。大媽左手抬起扶着扶手柱，不斷擺動左手示範手袋不會碰到女子的頭，「揩都揩唔到你啦！」，女子反問「你依家想點？」，大媽反嗆「咩嘢想點呀？」。

揩都揩唔到你啦！ 大媽示範揈袋

坐着的女子指出，「我又冇鬧你，又冇盛」，但大媽不滿道「你講我呀，你話你唔好撞到我呀」，女子反擊地揶揄大媽「入青山（青山醫院）啦！」。大媽不甘示弱，反罵「你入青山啦！X街！打過吖嗱？」，女子迎戰說「嚟啦，我未驚過，你係咪要打呀？咁野蠻」。

隨後1名穿藍綠色上衣的男乘客上前問「咩事呀？」，大媽情緒激動講述事件，「成日話（手袋）揩到個頭呀，我邊有揩到佢個頭呀！我依家咁揈都揈唔到佢個頭呀！」，影片就此完結。

大媽情緒激動向穿藍綠色上衣的男乘客講述事件。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

網民：唔應該咁孭袋，兜嘢撞頭就好痛

網民看片後大都認為是白衣大媽不對，認為巴士開行期間，手袋擺動的確會令他人覺得受威脅，紛紛留言指摘：

「講真，佢咁樣揹個袋，我都怕會撞到自己，佢根本就唔應該咁揹」



「根本唔應該咁孭個袋，人會郁，個袋咪會郁，咪整到他人個頭。俾個袋撞吓無事，但兜嘢撞落個頭就好痛」



「係唔係要俾你個袋撞到個頭先可以出聲」



大媽左手抬起扶着扶手柱，不斷郁動左手示範手袋不會碰到女子的頭。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

九巴乘客須知：不應作出令他人感煩擾行為

九巴乘客須知提到，應為其他乘客設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為（例如高聲談話、剪指甲、大聲播放流動設備音響、用腳頂著前面椅背或將腳踏在座椅上等）。

此外，嚴禁使用任何恐嚇、侮辱、辱罵或不恰當的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」/ 九巴網站）