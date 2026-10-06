九巴男抱小童站車廂物件高台看風景　網民斥危險：急煞隨時跌落地

意外無人知曉何時會發生，為確保乘車安全，請勿將小孩放上車廂高處位置！網上流傳1張照片，有男子乘搭尖沙咀碼頭往中秀茂坪的1A九巴時，將小孩抱上車門旁邊、擺放小型物件的高台位置，似是方便小孩觀看車外風景，而自己則不用辛苦地抱着。



男子行為隨即引來網民批評毫無危險意識，「如果急煞車，個細路隨時跌落地上發生意外」、「當巴士是遊樂場」，又斥責小孩鞋底會弄髒高台，「踩污糟有無抹乾淨返？」。



網上流傳1張照片，有男子乘搭尖沙咀碼頭往中秀茂坪的1A九巴時，將1個小孩抱上前車門旁、擺放小型物件的高台位置。（facebook群組「巴士迷俱樂部」圖片）

有九巴乘客於facebook群組「巴士迷俱樂部」發文發相講述事件，指出事發於10月2日中午12時半，尖沙咀碼頭往中秀茂坪的1A九巴上，有在油麻地上車的男子做出危險行為，「任意給1個小童企上台表演」，不滿「乘客無知」不單止，「奇怪車長全無反應！」。

奇怪車長全無反應！ 目擊乘客不滿

九巴男抱小孩站擺放小型物件高台

照片見到，男子將小孩抱上前車門旁、擺放小型物件的高台位置，小孩眼神看出窗外，似是在看風景。男子雖然雙手扶着小孩，但該處並非屬於乘客坐下或站立的地方，加上距車廂地面有一定高度，若不慎出現意外，小孩隨時從高處墮下受傷。

小孩站立的位置為擺放小型物件處，九巴公司有於該處貼上告示提醒乘客。（「香港交通資訊網」網站圖片）

網民：可能BB扭計想睇風景

「老竇抱小童睇下車外咁都得罪你？」



「可能BB扭計想睇風景，爸爸抱佢睇咗一陣啫，有時搭車，都見到有呢啲情況，何況男人湊仔係隨意啲，一張相好難睇到真相」



「應該無位畀佢坐，如果有位坐都唔會想抱BB企喺呢個位！」



小孩站立的位置為擺放小型物件處，九巴公司有於該處貼上告示提醒乘客。（「香港交通資訊網」網站圖片）

網民：突發停車後果自負

「其實呢個位真係唔可以企」



「如突發停車後果自負，死傷不要怨人」



「原來依家啲人覺得乘客企啲唔安全嘅位都覺得冇問題，有樓上班『精英』存在，難怪呢個社會會不斷退步」



「阻塞通道；安全問題；嗰個區域本身放行李，香港人多數知；文明社會先唔會任意包容，不平則鳴」



有網民向樓主說，「你post上嚟去公審佢，當時你又唔提車長？車長掛住揸車，未必睇到咁嘅場面嘛！」。（資料圖片）

網民籲勿批評車長：專心揸車未必察覺

「司機要揸車，不會分散注意力，呢種人好難估佢有乜行為」



「你post上嚟去公審佢，當時你又唔提車長？車長掛住揸車，未必睇到咁嘅場面嘛！」



「如果你依張相片，係開緊車嘅話，關咩司機事，車上幾百人命，要專心揸車，係理唔到；如果係未開車，不論係乘客或司機都可以叫佢遠離呢個位置，搵其他地方站立或搵個位坐。你就咁影又唔做嘢，咁樣話車長好唔公平喎」



當巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分站立。（資料圖片）

巴士移動時乘客不得在通道以外站立

乘客在巴士車廂內將小孩置於置物高台，有可能觸犯相關法例。根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》 第13A(2)(a)條明確規定，當巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分站立；同時第13A(1)條亦訂明乘客不得故意阻礙車長視線或不適當干擾車身。任何人無合理辯解而違反相關規定，根據第25條即屬犯罪，最高可處罰款2,000港元。

（facebook群組「巴士迷俱樂部」）