2分鐘極速買新居屋！人妻百感交集：似發夢　過來人憶揀樓極刺激

買樓是人生大事，有人花數個月、甚至數年睇樓和格價，最終可能還是未能下決定，但亦有人在短短2分鐘便決定未來安樂窩！本港有人妻於今年11月11日在Threads分享揀樓經歷，稱與丈夫參加「居屋2025」，他們獲安排早上第一輪揀樓，「揀單位成個過程出返嚟2分鐘都冇」、「大概個零鐘我哋已經搞掂晒啲手續走得，我哋係第一pair揀完」。



樓主坦言「喺街市買棵蔥都諗吓」，但居屋揀樓當天「朝早都未瞓醒，咁就擺低咗個首期，銀行啲錢一嘢無咗一大半」，形容「好似發夢咁」、「成件事緊張、刺激、空虛、開心，百感交集」，許多香港人「成世人都煩住屋問題」，她和丈夫突然解決，終於可以有安樂窩，相當感恩。



「居屋2025」共推售包括啟德啟陽苑及將軍澳影輝苑等5個全新屋苑，提供逾7,000個單位。（資料圖片/黃寶瑩攝）

樓主未有透露購買哪個屋苑、單位面積及實際樓價，但帖文引起許多網民熱議，紛紛恭喜樓主成為業主：

「恭喜，唔使租樓咁慘」



「恭喜你，我當時都係坐低5分鐘揀完交錢，人生大事好似好求其咁」



「恭喜晒！有自己屋其實真係好開心，祝你收樓冇事冇幹，住得舒服」



居屋揀樓日，許多人都做足功課到場。（資料圖片/黃寶瑩攝）

更有網民分享當年在現場揀居屋的驚險實況：

1. 現場叫號競爭激烈



「入到去好似睇街症登記咁，一號窗鬥快噏自己想要嘅單位，職員確認，然後過2號窗交支票，然後就完咗」

2. 手持「志願清單」驚魂未定



「當年同老婆一齊喺等候室，望住張有30個志願嘅紙1個1個剔走，個心未得閒慌就要立即比較剩低嘅選擇，到入去埋位時係零秒嗌咗想揀嘅單位，成功鎖定後先鬆一口氣。入房辦手續嗰個係我，驚魂未定之下連支票都手震到搣唔開要職員幫手」

3. 下午揀樓心理壓力更大



「你朝早第一輪就好啲，我早幾年係下午，望住個電視，睇住自己心水一個一個咁被人揀咗，口中粗口不斷，嗰種刺激感真係」

居屋揀樓首天，許多人到場排隊等候選購心水單位。（資料圖片/黃寶瑩攝）

「居屋2025」5個新屋苑共提供7,334伙單位

房委會「居屋2025」於今年10月21日起開始揀樓，5個全新屋苑分別位於啟德、錦田南、將軍澳、屏山及東涌，另有408個重售居屋單位，合共提供7,334伙。新建單位實用面積約281至560平方呎，售價約150萬至480萬元，相當於評定市值七折。

根據房委會規定，綠表買家在簽訂買賣協議時，須繳付不少於樓價5%的定金，白表買家則為10%。以樓價300萬元的居屋為例，綠表買家需要支付至少15萬元，白表買家則須支付至少30萬元。房委會資料顯示，今期揀樓採用「先選先得」方式，一經電腦確認選定單位便不得更改，申請者宜事先做好準備，列出心儀單位及候補選擇，以免臨場失去預算。

（Threads@a0bb_____）