買居屋律師雜費千元　朗天苑買家：沒想過由我付　網民斥無做功課

買樓牽涉各項雜費，買家委託律師行處理時，須了解清楚各項價錢。有元朗新居屋朗天苑買家近日於網上發文，不滿律師行發出的買樓收據上，顯示有項費用多達1,168元，無奈說「沒想過房署的律師費也是由我付」。



帖文隨即引來網民批評樓主買樓前未有做足功課，「copies費用啊，律師咩費，唔識就學」、「樓契影印費，千幾蚊係絕不可能夠畀律師費」，又指出「千零蚊咋大哥，到時你交差餉、地租、管理費嗰陣，咪牙痛咁聲」。



有元朗新居屋朗天苑買家近日於網上發文，不滿律師行發出的買樓收據上，顯示有項費用多達1,168元，無奈說「沒想過房署的律師費也是由我付」。（fb群組「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

該朗天苑買家於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文不滿指，「沒想過房署的律師費也是由我付，我說的是$1,168那項（新居屋 朗天苑）」。

買居屋雜費逾千元 朗天苑買家不滿「由我付」

照片見到，該份買樓收據由葉謝鄧律師行發出，包括土地查冊費、轉讓和按揭登記費和印花稅等，其中1項顯示，交由房署委託律師處理經核證副本及樓契的費用為1,168元。

朗天苑共有3座，合共提供3,080個單位，今年年初已陸續入伙。（fb專頁「朗天苑」圖片）

網民：影印費當然係買者自付

網民紛紛留言指出，「影印費啊，唔識英文都識Google喇」、「係咪發緊夢呀，千幾蚊只係影印費咋，當然係買者自付啦」、「講真，葉謝鄧已經算平」。有網民揶揄，「無錢就咪X學人買樓啦！」、「其實拎咗納稅人着數就靜啲啦，你咁樣人哋會以為曬命㗎，建議你撻訂，有骨氣啲買私樓」。

有熟悉買居屋流程的網民表示，「正常呀，買樓前無做功課？居屋係可以揀用埋房署律師或者自己請律師，咁揀之前應該會夾價或問清楚兩者收費分別，用埋葉謝鄧應該會提醒佢房署會收費」、「嗰陣主任有講要畀埋賣家（即係房署）律師費，我問咗佢哋委託律師，以為都要$4,800，原來都係一樣$1,168」、「我記得買賣是雙方的，他都應該會有他的那份文件，應該他也要付自己律師那1份」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）