移英5年越住越摺！港媽慨嘆：感受到隱性歧視　為下一代啞忍惹議

移民不一定代表生活更美好，甚至住得越久，越想和當地人保持距離！近日有移英5年的港媽在Threads發文，直言在英國生活5年，「越來越摺，越來越唔想同英國人接觸太多」、「有時真係好唔鍾意佢哋」，原因是遭到歧視，「越留得耐，越feel到個隱性歧視。一見到你就目無表情、扮見你唔到，只因為你唔係白人」。



樓主更舉例「有時個staff見下一個係亞洲人，佢專登唔叫你過去，等你去另一個counter先serve下一個白人」，自己試過好幾次，「呢啲咁隱性嘅真係啞巴吃黃連。觀察力少啲都feel唔到」。



樓主質疑「有時唔係好明點解要留喺度受呢啲氣，呢度好多嘢都好落後，你見到啲人做嘢唔係為咗解決問題，而係想得過且過」，因此明白為何有人想回流，「但我望住個細嘅，知道此路（回流）不通」，目前希望小朋友「生性，第時有能力再去第度」。



樓主表示在英國生活5年，「越來越摺，越來越唔想同英國人接觸太多」，「越留得耐，越feel到個隱性歧視。一見到你就目無表情」。（AI生成圖片）

帖文引起許多網民熱議，分享更多在外國遭外國人歧視的經歷：

「我今日搭飛機同空少講Hello，佢目無表情，然後勉強笑一笑；兩秒後大聲同後面講 Good Morning，Welcome On Board，當然後面個個係白人」



「原來唔係剩係得我有相同嘅感覺，我間唔中去超級市場，Self Service Counters附近會有職員企喺度，我發現佢哋對本地白人態度友善，會打招呼同微笑，但對我係木口木面，甚至有啲X」



樓主明白為何有人想回流，「但我望住個細嘅知道此路不通」，目前希望小朋友「生性，第時有能力再去第度」。（AI生成圖片）

有網民認為歧視必然存在：

「都唔關流利英文事，其實唔使開口，望我哋個樣，佢哋都唔想招呼我哋」



「相反，我就係鍾意摺埋，英國好啱我，歧視呢家嘢係必定存在，就好似太陽照耀大地，周圍都有陰影，所以我唔會融入、唔會討好，英文夠用就夠，反正冇諗過喺到一世，就算以前住香港，大家都係分晒小圈子㗎啦」



有網民分享「我就係鍾意摺埋，英國好啱我，歧視呢家嘢係必定存在，就好似太陽照耀大地，周圍都有陰影，所以我唔會融入、唔會討好」。（《翻盤下半場》劇照）

但有網民分享不同經歷，稱去到英國很快就結識到很多朋友：

「今年係我喺英國留學嘅第4年…我一開始嚟到英國其實英文都麻麻哋，又得我自己一個過嚟，所以本身係完全冇朋友，但因為我有去玩唔同活動（做gym、返學、打拳、返工、做義工），所以我好快已經識到好多當地朋友，可能因為我住嘅係小城市普雷斯頓（Preston），亦可能因為我都比較外向，會成日同人打招呼，所以𠵱家每次出街都一定會撞到Friend Say Hi，而呢種體驗，反而喺香港比較少。所以我覺得如果你平時可以大膽少少、多啲small talk，例如買嘢嗰陣Nice啲講多句『You Alright, Mate?』、『Have A Good Day！』，自然就會吸引多啲正面嘅Interaction」



「我反而被同區香港人歧視過，同啲鬼反而幾friend。唔好畀某一段經歷或某一間公司某一個群組就認定所有英國人係咁，其實佢哋心地幾好，無香港人咁計較，係懶啲啲囉」



有網民指出，自己在英國經常參與不同活動，反而認識許多朋友。（AI生成圖片）

英國官方數據種族仇恨罪案上升

樓主的經歷是否屬於種族歧視難以核實，但英國官方數據顯示，當地種族仇恨罪案確實值得關注。英國內政部2026年10月8日公布最新統計，2025年4月至2026年3月期間，英格蘭及威爾斯警方共錄得146,825宗仇恨罪案，按年增加7%。當中涉及種族的仇恨罪案達107,926宗，按年上升9%，佔整體約74%，為各類仇恨罪案之冠。

白人遭種族仇恨比例遠低於亞裔及黑人

此外，英國官方於2025年公布的犯罪調查顯示，在2022年4月至2025年3月的統計期間，亞裔及黑人成年人遭遇種族仇恨罪案的比例均為0.7%，白人則為0.1%，前兩者比例為後者的7倍。不過，內政部提醒，警方紀錄不能完全反映實際情況，因為並非所有仇恨罪案均有人報警，而罪案紀錄方式亦曾改變。

英國內政部最新統計，2025年4月至2026年3月期間，英格蘭及威爾斯警方共錄得146,825宗仇恨罪案，按年增加7%。當中涉及種族的仇恨罪案達107,926宗，按年上升9%。（英國內政部官方圖片）

六成在英少數族裔認為種族歧視普遍

比起涉及刑事罪行的種族仇恨事件，樓主所形容的冷漠態度及隱性歧視，更難單憑警方數據衡量。英國智庫British Future於2026年9月15日發表種族平等研究，訪問2,009名白人及3,014名少數族裔成年人，發現60%少數族裔受訪者認為，種族歧視在英國日常生活中相當普遍。

調查更發現，46%少數族裔受訪者表示，過去1年曾因種族或國籍受到偏見對待，當中25%在公共場所遇到相關情況、20%在社交媒體遇到，14%則在職場經歷。另有44%少數族裔受訪者認為，英國種族不平等問題正在惡化。



研究結果反映，種族歧視並不局限於公開辱罵或暴力衝突，日常相處及工作環境亦可能出現偏見。

（Threads@aimee_ee9）