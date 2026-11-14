英國籲儲3天糧水！樽裝水銷量飆67%　焗豆曾斷市　民眾恐慌搶購？

如果突然停水、停電，甚至連網絡都中斷，你家中的糧食和飲用水，足夠維持幾多日？英國政府早前呼籲全國家庭儲備至少3天應急物資，未料民眾隨即行動！樽裝水銷售額按年急升67%，罐頭食品增37%，消毒搓手液更飆升83%，每日額外約40萬人購買罐頭肉類。究竟英國是否掀起恐慌性搶購潮？市場研究機構最新報告卻得出意想不到的結論。



英國政府「Be Ready」計劃建議每戶備妥最少3天應急物資。（Reddit討論區圖片）

英國籲全民儲3天糧水 焗豆樽裝水一度缺貨

英國內閣辦公室10月22日推出為期3年的「Be Ready」（做好準備）防災宣傳計劃，呼籲家庭為極端天氣、停電、停水及網絡攻擊等事故做好準備，儲備至少3天的應急物資。

呼籲發出後首個周末，部分超市隨即出現缺貨。據英媒報道，網購超市Ocado於10月26日有多款樽裝水缺貨，包括Volvic及Highland Spring，部分Heinz及Baxters罐頭湯亦售罄，連英國人常吃的焗豆和電池都一度買不到。



Ocado承認部分商品需求增加，正安排補貨。冷凍食品連鎖超市Iceland亦表示，罐頭食品銷量在周末急升40%，樽裝水同樣熱賣，但強調整體貨源充足。



電筒銷量增284% 手搖收音機售罄

除了糧水，應急用品亦突然成為搶手貨。BBC節目《Newsnight》取得的數據顯示，電子產品零售商Maplin的電筒銷量較上月同期急升284%，收音機及外置充電器分別增加92%及106%。



家品五金連鎖店Robert Dyas的收音機銷量較前一周上升160%；Maplin一款售價18.99英鎊的Ionos Almere手搖收音機，更在政府公布呼籲翌日售罄。網購平台Joybuy亦公布，10月22日至25日期間，電筒銷售額較前一周同期飆升2,100%，便攜式收音機增加1,000%。

計劃推出後10天內，英國樽裝水銷售額按年升67%。（Reddit圖片）

樽裝水銷售額升67% 每日多40萬人買罐頭肉

市場研究機構Worldpanel by Numerator於11月10日公布最新數據，顯示政府宣傳推出後10天內，消毒搓手液銷售額按年飆升83%，樽裝水增加67%，罐頭及瓶裝食品亦升37%。

其中，樽裝水銷售額由去年同期1,360萬英鎊，增至2,280萬英鎊；罐頭及瓶裝食品則由5,820萬英鎊，升至7,950萬英鎊。罐頭肉類的購買人數更按年增加43%，相當於每天額外約40萬名顧客購買。另一市場研究機構NIQ亦指出，10月下半月罐頭食品銷售額按年急升27%，但政府宣傳未必是唯一原因。



每日購買罐頭肉類的人數增加43%，典型購買份量維持約500克。（Reddit圖片）

英國陷恐慌搶購潮？專家揭購物車真相

各類商品銷量急升，令人聯想到新冠疫情初期超市貨架被掃空的景象。然而，Worldpanel零售及消費者洞察主管麥凱維特（Fraser McKevitt）指出，今次「並非恐慌性搶購」。研究顯示，10月份購買樽裝水的英國家庭仍不足三分之一；罐頭肉類的典型購買包裝亦維持約500克，未見大量購買超大包裝的跡象。

麥凱維特解釋，銷售增長主要來自更多人在每周例行購物時，順手增購應急物資，而非一次過將購物車堆滿，正符合政府希望家庭逐步儲糧的原意。英國零售業刊物《The Grocer》委託進行的民調亦發現，在曾嘗試購買應急物資的受訪者中，只有7%表示遇到缺貨。



換言之，雖然個別超市出現焗豆、樽裝水及收音機售罄的情況，但未有證據顯示英國正陷入全國性的恐慌搶購潮。



電子產品零售商Maplin一款IONOS Almere手搖應急收音機一度售罄，產品可透過手搖及太陽能供電。（Maplin Electronics圖片）

（The Grocer）