為通過人工智能（AI）實名驗證，竟有人遠赴印尼農村找大媽「刷臉」開帳戶！美國AI公司Anthropic旗下聊天機械人Claude收緊身份驗證及地區限制，網上近日流傳，有帳號商自稱從峇里島騎電單車1,500公里前往蘇門答臘，以現金招攬當地婦女完成身份驗證，再將帳戶轉售圖利。廣告更高呼「助力國產大模型」，引來網民笑稱大媽一生未寫過程式，名下卻有3個Claude帳戶。



騎車1,500公里下鄉 找大媽刷臉開Claude

近日有小紅書用戶稱深入印尼農村，尋找當地大媽面對面完成Claude KYC（客戶身份驗證），再以現金結算。廣告以「Claude印尼區下鄉收號！」為題，聲稱「從峇里島出發，摩旅1,500公里來到蘇門答臘」，並寫上「助力中國科研人員！助力國產大模型！」。相片顯示3名男子手持寫有「中國AI China No.1」等字樣的白板，另有多名婦女圍坐屋內，身旁放着手機。

廣告相片中的白板寫有「助力中國科研」及「中國AI China No.1」等字樣。（X@_FORAB）

帳戶最高賣逾2000元 註明「封號不保」



內地論壇V2EX亦有人兜售「印尼當地人註冊的Claude獨享成品號」，Pro帳戶售人民幣350元（約380港元）、Max售1,300元（約1,400港元）、Ultra更叫價2,400元（約2,600港元），但註明「保首登，封號不保」。



印尼網絡安全研究網站Siberaman於11月8日發表調查，發現香港二手交易平台Carousell亦有賣家刊登Claude身份驗證服務廣告，列明可選用印尼、孟加拉及肯雅等地區的身份進行驗證。研究人員曾直接查閱廣告並保存截圖，惟未能證實相關服務已成功交易，亦無證據顯示賣家與今次印尼農村「收號」事件有關。

網上流傳廣告聲稱，有帳號商遠赴印尼農村，招攬當地居民進行Claude身份驗證，再將帳戶轉售。（X@_FORAB）

Claude收緊驗證 中港澳不獲支援

Anthropic要求部分用戶提交政府簽發的實體附相證件，並可能需要即時自拍驗證，截圖及電子證件均不獲接受。

Claude支援地區包括印尼，卻不包括中國內地、香港及澳門。11月12日生效的新版政策進一步列明地區限制，並禁止未經授權轉售或代理Claude使用權。當網上假身份難以過關，便有帳號商聲稱直接尋找真人協助驗證。

流傳相片顯示，多名當地婦女圍坐在屋內，身旁放着手機，惟未能證實她們正在進行Claude身份驗證。（X@_FORAB）

網民笑稱「大媽名下3個Claude號」

事件在X及Threads掀起熱議，有網民笑稱「大媽這輩子沒寫過一行代碼，名下3個Claude號」，又打趣Anthropic行政總裁Dario Amodei若發現印尼六旬老奶奶訂閱200美元方案，恐怕會「臉都綠了」，甚至有人戲言「下次封印尼人」。

有網民形容：「Claude Code新用戶畫像現狀：高齡印尼農村人」；有人聯想起昔日內地小學生借祖父母身份證玩《王者榮耀》，導致「七八十歲的奶奶爺爺半夜殺到超神」。亦有網民擔心，事件猶如以送雞蛋誘使長者交出銀行資料的騙局。

香港Carousell有人刊登Claude身份驗證服務廣告。（網上截圖）

「助力國產大模型」惹聯想 村民私隱成疑

Anthropic今年2月曾指控DeepSeek、月之暗面及MiniMax透過約2.4萬個虛假帳戶，與Claude進行逾1,600萬次對話，以「模型蒸餾」方式提取其能力。不過，暫無證據顯示今次事件與3間企業有關。

《Tirto》及Siberaman均關注村民身份資料遭濫用的風險，亦指出流傳照片不足以證實交易已完成。對帳號商而言，一次刷臉可能換來利潤；但對未必熟悉AI的農村居民而言，交出身份資料後，帳戶由誰控制、資料最終流向何方，恐怕才是最大隱憂。

Claude Opus 5.5是Anthropic在2026年9月22日推出的新一代模型，主打AI Agent寫程式與知識工作。（Anthropic）

（綜合）