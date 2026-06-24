NASA毅力號用時5年完成「火星馬拉松」　里程突破42公里創新紀錄

美國國家航空航天局（NASA）發布稱，「毅力號」火星車（Perseverance Rover）自五年前登陸火星後，目前累計行駛里程已突破26.2英里（約42.2公里），相當於完成了一場「馬拉松」。



NASA在社交平台發布的帖子中寫道：「毅力號是人類第二台在地外星球跑完馬拉松全程的探測設備，第一台是美國國家航空航天局的機遇號火星車（Opportunity Rover），它早在2015年就完成了這項壯舉。」

美國國家航空航天局（NASA）發布稱，「毅力號」火星車自五年前登陸火星後，目前累計行駛里程已突破26.2英里（約42.2公里），相當於完成了一場「馬拉松」。（NASA）

NASA毅力號外觀展示：

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同時NASA還介紹道，毅力號是在傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）西側一片極具研究價值的古老地貌開展探測時，達成這一里程碑的，這台機器地質學家曾在此處發現遠古湖泊遺蹟，還找到了疑似遠古生命活動的痕跡。

要知道即便在最佳行駛環境下，「毅力號」最高時速也僅0.1英里（160米），完成一場「馬拉松」確實非常不容易。作為對比，「機遇號」耗費了11年2個月才走完同等距離；而2012年登陸火星的「好奇號」火星車，目前行駛里程僅略超23英里（約37公里）。

據悉，「毅力號」於2021年2月18日登陸火星傑澤羅隕石坑，該區域被認為是火星遠古湖泊遺蹟的核心分佈區，也是毅力號搜尋遠古微生物生命跡象的重點區域。

今年初，它在火星傑澤羅隕石坑的「邊緣單元」區域發現35億年前古代海灘遺蹟，這提供了火星曾長期存在穩定液態水湖泊與宜居環境的關鍵證據，將該區域潛在宜居時間線大幅延長。

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