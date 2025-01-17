NASA發現「神秘鬼島」消失得無影無蹤　衛星意外紀錄小島興衰

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）的衛星影像顯示，一座神秘的「鬼島」在裏海（Caspian Sea）突然出現，但隨即又像是「幽靈一樣」消失得無影無蹤，讓科學家感到十分好奇。



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根據《紐約郵報》報導，這座短暫出現的島嶼是2023年位於亞塞拜然東岸外約24公里的庫瑪尼泥火山（Kumani Bank）爆發後形成的，該火山位於亞塞拜然（Azerbaijan）東岸外約24公里處。據NASA地球觀測站的說法，泥火山是由地下壓力累積，迫使液體、氣體和沉積物混合物湧向地表而形成。

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NASA的Landsat 8和9號衛星上的遙感儀器，在數年間記錄下這座島嶼宛如縮時攝影般的興衰過程。2022年11月初的影像顯示，這座轉瞬即逝的島嶼仍在海平面下。直到2023年2月14日，它才突破水面，並在身後留下一道沉積物羽流。

NASA衛星影像顯示，這座島嶼在2024年1月30日至2月4日之間出現，面積約3萬9000平方公尺。然而，島嶼總是轉瞬即逝。到了2024年底，這塊幽靈般的狹長陸地幾乎完全被侵蝕殆盡，科學家形容：

「像幽靈一樣從視野中消失。」



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庫瑪尼泥火山自1861年首次記錄到爆發以來，就曾產生過類似的短暫島嶼，當時形成的陸地面積僅8550平方公尺，高出水面3.5公尺。該島嶼在1862年完全侵蝕殆盡。

亞塞拜然的泥火山密度異常之高，在陸地和裏海海域上已發現超過300座。該國的泥火山與南裏海盆地（South Caspian Basin）龐大的碳氫化合物系統相連，該系統以噴出甲烷等可燃氣體和獨特的泥漿而聞名。澳洲地質學會（Geological Society of Australia）的地質學家馬克·廷蓋（Mark Tingay）在一場研討會上表示，泥火山是：

「奇特而美妙的地貌，但仍有許多尚待研究和理解的地方。」



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