美國麥田天降巨物「印有NASA標誌」居民嚇呆急報警　官方揭真相

撰文：中天新聞網
美國德州傳出一起離奇事件。

一名女子目擊一個「巨大物體」緩緩降落在鄰居的一處麥田中，目瞪口呆，上面印有美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌，事後NASA證實，這是一個失蹤的實驗設備。

一名女子目擊一個「巨大物體」緩緩降落在鄰居的一處麥田中，目瞪口呆，上面印有美國國家航空暨太空總署（NASA）標誌，事後NASA證實，這是一個失蹤的實驗設備。（Instagram@annvincentwalter）

綜合美媒報導，這起事件發生在德州艾德蒙森（Edmonson），女子華特（Ann Walter）表示，當時她看到空中緩慢漂移一個巨大物體，幾分鐘後，這個「怪東西」竟降落在鄰居的麥田中，而這個方形物體掛著降落傘、印有NASA標誌，其大小約等同於一輛SUV車。

華特說：

真的很誇張，因為你在地面上看不出它有多大。

她驚訝之餘，立刻聯絡當地警局，很快接到NASA哥倫比亞科學氣球設施（Columbia Scientific Balloon Facility）的來電，對方表示這是NASA弄丟的實驗設備。

報導指出，該設施會從新墨西哥州發射大型無人高空研究氣球，升至大氣層約3萬2千公尺的高空，用於天文觀測與科學實驗。警方證實，NASA上週曾聯絡他們聯繫，希望尋找這台設備，事發後，研究人員隔天就開著卡車與拖車前來回收。

報導表示，而在設備被收走前，華特跟丈夫趕緊在麥田與這台設備合影留念，她笑說：

能親眼看到這樣的事太不真實了......這是一次非常酷的經驗。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

