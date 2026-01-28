移民英國悲歌｜港人哭訴患思鄉病　緬懷香港3大美好　1原因不回流

【移民英國／移民須知】離鄉別井的生活未必人人都能適應。有移民英國4年的港人於社交平台發文透露患上「思鄉病」，不斷緬懷過去在香港3大美好時光，直指「有種透唔到氣感覺」。無辦法下，他找了1位朋友傾訴心事治「心病」，對方建議他回香港「走走」，「帶我去邊度玩」，惟明白即使回港亦未必能解愁困，故發文問有否「同路人」紓發愁緒，「有無人都有咁既感覺？」。



帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，「偶爾有呢種想法好正常，加上可能4年剛好過咗新鮮感適應期，真正落實生活」、「天氣凍，早天黑，人係易啲emo（情緒化）」；也有網民建議他回流香港，「適應同鍾意係兩回事，我返咗香港，而家每日都好開心」、「返咗嚟香港就會好」。樓主回應時感謝網民留言，「多謝給我力量。瞓醒又新的一天，大家加油」。



有移民英國4年的港人於社交平台發文透露患上「思鄉病」。（資料圖片）

移民英國4年患「思鄉病」 港人緬懷香港美好

移民英國生活不似預期。該移民英國港人近日於社交平台Threads發帖講述在英國心態變化，指他移民英國4年，理應適應了英國生活，一家落地生根，但最近不知為何不停有「透唔到氣」感覺，回憶起過去在香港3大美好時光，「掛住一班朋友一齊去玩，打邊爐，飲酒食飯嘅生活。於是打開fb看着舊日美好嘅時光，懷念一下；轆下轆隻眼泛起淚光，馬上唔敢再睇落去」。

樓主指，他移民英國4年，理應適應了英國生活，一家落地生根，但最近不知為何不停有「透唔到氣」感覺，回憶起過去在香港3大美好時光。（《阿媽有咗第二個》劇照）

1原因返香港也無用

樓主自覺患上「思鄉病」，於是找了1位朋友傾訴，「醫下心病」，對方建議他回香港「走走」，「不過我哋都知，掛住嘅係以前一大班瘋瘋癲癲，歡天喜地嘅感覺，返到去只係變成幾個人懷緬」。無辦法下，樓主惟有發文尋找「同路人」紓發愁緒，「有無人都有咁既感覺？定還是人到中年就咁？不停想着美好時光emo」。

樓主發文尋找「同路人」，紓發愁緒。（資料圖片）

網民有共鳴：思鄉一世都擺唔低

網民看過帖文議論紛紛，不少人有共鳴，「偶爾有呢種想法好正常，加上可能4年剛好過咗新鮮感適應期，真正落實生活」、「天氣凍，早天黑，人係易啲emo」、「 You are not alone」、「4年過去，人到中年，總有啲感觸。思鄉呢樣嘢，一世都擺唔低，有時日子過得安穩，都會突然間懷念起以前種種，講真移民係一件好孤單寂寞嘅事。有朋友當然好，不過人去樓空，人走茶涼亦都係人生常態。後生嘓陣時冇乜感覺，中年後先發覺心態需要調整一下。天寒地凍，飲返杯茶或者酒，同自己講聲辛苦晒，繼續向目標前進」。

有網民建議樓主回流香港。（資料圖片）

建議回流香港：香港真係好過好多地方

也有網民建議樓主回流香港，「其實係咪你唔適合或者低估咗移民對生活嘅變化？」、「適應同鍾意係兩回事，我20年都冇鍾意英國，所以終於都係返咗香港，而家每日都好開心」、「香港真係好好，好過好多地方」、「試下返去都冇所謂，人本來就係可流動」、「返咗嚟香港就會好」。

樓主之後回應網民，「今朝食左Vit D（維他命D），轉頭有太陽就衝向佢，感謝大家留言，多謝給我力量。瞓醒又新的一天，大家加油」。