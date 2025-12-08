移民英國後悔！生活不似預期　港媽呻2大慘況想回流：無1天開心過

【移民英國／移民須知／回流】移民英國生活不似預期？有港媽於社交平台發文訴苦，指她一家人移民英國4個多月，感覺「英國生活比我想像中落差好大」，又列出2大慘況，悲呼「覺得自己無一日真正開心過」，猶豫是否要回流香港，「適應唔到其實係咪唔應該繼續落去？」。



帖文引來網民熱議，不少移英港人分享自身經歷安慰樓主，「我3年半，頭年半我都係勁唔開心，成日發夢都係係香港，有需要就搵人傾下偈，有負能量係正常，大家都會有呢個過渡期」、「唔係你適應唔到嘅錯，畀多少少機會自己，去參加下社區活動、做義工，真係唔啱嘅再走，not your fault」、「始終人係需要時間去適應一個新環境」。樓主則回覆「再次多謝各位既意見，我會參考各位講嘅意見」。



有移民英國港媽訴苦，指「英國生活比我想像中落差好大」，又列出2大慘況，悲呼「覺得自己無一日真正開心過」。（AI生成圖片）

「嚟咗英國4個幾月，但覺得自己無一日真正開心過。」該港媽於社交平台發帖文，指移民英國4個多月，每一天都不知道自己在做什麼，更時刻夢到返回香港，「每一日都唔知自己係到做緊咩，每日淨係送（子女）返學放學去下超市，最近呢1個月送完返學好唔想留喺屋企1個人，周圍去送下外賣搵啲嘢畀自己做下，每一日都諗幾時可以返香港見到朋友，發夢都會諗起返咗香港」。

移英港媽呻2大慘況：英國生活比想像中落差大

樓主又列出2大慘況，包括「一個E人（外向型人格）嚟到呢1個朋友都無」和「放假唔知可以同小朋友去邊玩」，感嘆英國生活比想像中落差大，「好似每日都唔知可以做啲咩，成日話外國Work-life balance，但我完全係呢邊搵唔到我嘅life，根本就balance唔到，可能有人會覺得4個月未適應到啫，但覺得就算再過4個月，只係覺得只會習慣咗呢種生活，但唔係enjoy呢種生活」。

英國生活不似預期，樓主猶豫是否要回流香港。（資料圖片）

猶豫是否回流香港：失落感好大

樓主續說，其英文水平「唔叻」，可以普通對答，卻無法與本地人談天，猶豫是否要回流香港，「適應唔到其實係咪唔應該繼續落去？可能我喺香港好多真係好交心嘅朋友，我嚟到呢邊一個都無嘅時候，失落感好大」。

移英港人齊安慰：大家都會有呢個過渡期

不少移民英國港人分享自身經歷，安慰樓主，「我嚟咗3年半，頭年半我都係勁唔開心，成日發夢都係喺香港，喺呢邊又識唔到交心嘅朋友，中間返過1次香港好似叉電咁，唔係應該都抑鬱。有需要就搵人傾下偈，有負能量係正常，大家都會有呢個過渡期」、「生活環境同埋食物質素英國真係好好，嚟咗5年幾，你會好快習慣，因為我初初都係咁㗎」、「唔係人人都啱呢個地方，種唔同花要用唔同泥，唔係你適應唔到嘅錯，畀多少少機會自己，去參加下社區活動、做義工，真係唔啱嘅再走，not your fault」、「最重要同屋企人商量，傾下情況。唔得嘅，睇下有冇解決辦法。或者要返去」、「4個月真係比較短，絕對需要時間適應同感受係咪適應到同適合自己」。

不少移民英國港人分享自身經歷，安慰樓主。（資料圖片）

樓主回覆時感謝各位網民意見 「我會參考各位講嘅意見」。她強調，「我無話英國唔適合全部人呀，我只係講緊我適應唔到啫」，又說出帖文「只係想搵個地方當發一發泄，好似所有嘢都唔知可以同邊個傾咁，收埋收埋令到自己成日屈住屈住」。