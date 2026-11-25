日系服飾品牌UNIQLO推出的桃紅色、亮紫色羽絨外套近日引發網絡熱議。



擁有75萬訂閱的YouTuber「普通女子 孫女」日前在Threads分享逛UNIQLO的經驗，發現品牌竟然推出不少婆婆媽媽喜愛的鮮艷配色，笑稱「UNIQLO總算開竅了，得阿姨者得天下」，並幽默表示「是不是怕我20年後愛上這顏色，我先試穿」。貼文曝光後，立即引發廣泛共鳴。

網友紛紛留言表示贊同，許多人指出長輩對這類顏色的偏好有其原因。有網友分享親身經驗，表示去年看阿嬤試穿各種顏色的外套，發現長輩最在意的是穿起來有精神、氣色好，而桃紅色及紫色恰好能達到這樣的效果。

服飾業者也直言，這類顏色的市場其實相當大，店內原本擺放黑、白、灰、銀色的羽絨外套，反而被阿姨們嫌顏色死氣沉沉，她們認為穿粉紅色、紫色才顯得年輕又大氣。有消費者甚至表示，自己在日本沒看過這個顏色，笑稱這是「台灣限定配色」。

貼文引發的討論中，許多網友表示想要購買這些顏色的外套送給媽媽或長輩。有網友打趣說「可以穿到變阿姨，這商業模式真的很佛心，可持續穿30年」，也有人直言「我要買給我媽，我媽是豬肝紅、大紅、紫紅跟粉紅色的愛好者」。年輕消費者也開始認可這些配色，有網友留言「我已年過40，最近覺得這種顏色也不難看」，顯示這類色系的吸引力已逐漸跨越年齡層。

延伸閲讀：羽絨外套怎麼洗？The North Face教正確清洗步驟 一原因切勿烘乾

+ 6

延伸閱讀：

他酸「30歲還穿UNIQLO」網一面倒反擊 釣出超多名人也在穿

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】