保暖｜羽絨也會穿錯？日本專家教禦寒4要點 頸巾這樣纏更能擋風
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
隨著氣溫下降，冬季保暖已成民眾關注焦點。
日本TBS電視台節目曾報導，不只是穿得厚，正確使用圍巾、羽絨服、靴子與暖貼，也能有效提升保暖效果。東京服飾專門學校的古賀由紀夫表示，只要掌握四大要點，就能讓身體快速暖起來。
1. 圍巾纏法影響保暖效果
古賀由紀夫指出，圍巾最保暖的纏法是「單圈纏繞（ワンループ巻き）」，可讓脖子形成四層布料，鎖住空氣與熱度，阻擋寒風。實驗發現，相較於「雙圈纏繞」或「領帶式纏法」，單圈纏繞不僅脖子更暖，手部也因頸部大血管血流改善而溫暖。專家補充，將圍巾稍微覆蓋口鼻，羊毛或羊絨材質遇到呼出的水蒸氣還會微發熱，增加保暖效果。
2. 羽絨外套內搭選薄材質更保暖
古賀由紀夫表示，羽絨外套內穿「薄材質衣物」比厚毛衣更容易保暖。原因是羽絨外套內形成的空氣層會被身體溫暖，而薄衣服能將體溫更直接傳導至羽絨外套，使整件羽絨外套迅速蓄熱。實驗結果顯示，穿薄襯衫或T恤再套羽絨外套，比穿厚毛衣更能提升體表溫度。
【延伸閱讀】男子在哈爾濱零下20度行街不穿棉褲「凍到爆血管」 醫：隨時中風
+6
3. 靴子略大於腳最暖
靴子選擇稍大尺寸能提高保暖效果。古賀指出，鞋內空間稍大時，腳在行走時產生摩擦，促進血液循環，增加腳部及全身溫度。實驗顯示，女性與男性穿略大靴子，腳部溫度比貼合腳的鞋子高約2度。不過專家也提醒，鞋內溫度提升可能增加細菌滋生與異味，因此要注意鞋內衛生。
4. 暖貼貼足底最有效
Ishihara Clinic副院長石原新菜指出，暖貼貼在「足底」最保暖，因腳底血管密集，皮下脂肪薄，暖貼可有效加熱血液，帶動全身溫度上升。實驗發現，貼在足底比貼在腹部更能暖整個下半身，手腳也更加溫暖，效果最明顯。
【延伸閱讀】冬天沖熱水涼要小心！一氧化碳中毒恐致命 台消防署列5點保平安（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
禦寒｜天冷只穿厚外套不保暖？醫生推薦「三層穿搭法」告別寒冷氣溫急降！CP值最高保暖家電 消委會13款電暖氈評測 4招安全使用天氣寒冷網民哀號「怎麼洗澡」惹無數人共鳴 一浴室神器輕鬆解決全年反覆肚瀉 只因保溫杯從未洗過！網民提醒「這樣做」就有細菌
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。