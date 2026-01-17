內地買2000多元名牌羽絨「充絨量僅86g」　專家教認3指標免中伏

近日，有內地網友發文稱「某名牌售價兩千餘元的羽絨服充絨量僅86克」，引發熱議。在寒冷的冬天，如何買一件保暖的羽絨服成為許多人關注的話題。



充絨量指整件羽絨服中填充的羽絨總重量。充絨量越高，意味着羽絨總量越多，能形成的隔熱層越厚。如何選擇羽絨服的充絨量？挑選羽絨服還要注意什麼？一起了解。

羽絨服挑選，認準3個指標

影響羽絨服保暖程度的三個因素為絨子含量、充絨量和蓬鬆度。認準這3個指標，讓你挑選羽絨服不踩雷：

1. 充絨量：充絨量越高，越能形成厚的隔熱層

羽絨服抗凍與否，在於能不能「鎖住空氣」。羽絨每一根絨毛都有無數分叉，在衣服裏搭出成千上萬個「小隔間」，把空氣鎖住，形成保温層，既擋冷風，又鎖身體的熱氣。

充絨量指整件羽絨服中填充的羽絨總重量，通常以克（g）為單位。在相同蓬鬆度下，充絨量越高，整體保暖性越強，適合更低温度環境。

充絨量直接決定了「熱量儲備」，選購建議：一般厚度短款羽絨充絨量：130克左右；中等厚度羽絨服：180克左右；適合北方戶外穿着的羽絨服充絨量：180克以上。

2. 絨子含量≥50%才合格

買羽絨服時，我們常聽的80絨、90絨，核心是「絨子含量」——這是2022年新國標（GB/T 14272-2021）正式上線後的「關鍵指標」。原來的「含絨量」包括絨子、絨絲、羽絲，而新國標只需看真正鎖温的絨子佔比，和國際標準對齊。

新國標明確羽絨服裝的絨子含量明示值不得低於50%。絨子含量是影響保暖性的主要因素，那麼絨子越多就越暖和嗎？

中國羽絨工業協會名譽理事長姚小蔓表示，消費者不必將高絨子含量作為單一追求目標。成衣的保暖性還與充絨量、成衣結構等因素有關，在選擇羽絨服時，要綜合考慮多個因素。

3. 蓬鬆度：回彈快的保暖好

蓬鬆度是每單位羽絨所儲存空氣體積的能力。通俗來說，蓬鬆度越高，羽絨儲存的空氣越多，保暖性能就越好。通常蓬鬆度達到600即可提供不錯的保暖性能，大於800即為高品質羽絨。

沒有標明數據的，可以自己把羽絨服鋪平靜置3分鐘，用手用力按壓再鬆開，迅速回彈恢復蓬鬆的，說明絨朵質量好；回彈慢或不回彈的，可能是碎絨或結塊，保暖性差。

5步避坑法，教你選購羽絨服

看吊牌：關鍵訊息缺失的不能選

吊牌訊息主要看兩點：

執行標準：GB/T 14272-2021是最新版的羽絨服標準；

填充物和絨子含量：這是正規廠家生產的羽絨服必須標明的內容。



摸手感：軟而不扎才靠譜

優質羽絨服摸起來柔軟細膩，只有細小絨梗；如果摸到硬邦邦的大羽梗，或像沙子一樣的顆粒，可能是羽毛填充。

拍一拍：不鑽絨、無粉塵

用力拍打或揉搓接縫處，沒有絨絲、毛片鑽出來，也沒有粉塵飄出，說明面料密度夠、工藝好，穿久了不會「掉毛」。

聞氣味：無異味，更安全

優質羽絨經過清潔處理，基本沒異味；如果有腥臭味、化學味，可能是填充料沒消毒，或面料有問題，穿了可能過敏。

檢查蓬鬆度：透光均勻無暗影

對着燈光看，填充物分佈均勻，沒有明顯結塊或暗影，說明充絨均勻，不會有的地方暖、有的地方冷。

針對市場上個別商家虛標產地，將國產商品偽裝成「原裝進口」欺騙消費者的情況，中國羽絨工業協會建立了「全球羽絨追溯系統」，真實記錄全鏈訊息，為羽絨及製品打造透明可查的「身份檔案」。消費者可通過掃描「安心購」二維碼，查看羽絨產地、加工流程、檢測報告等訊息。

