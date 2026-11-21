冬季，很多人會穿上高領毛衣或打底衫禦寒。這類衣服雖然保暖，但有些人穿久了會有頭暈、頭痛的感覺，嚴重時甚至會出現昏厥。注意！這些情況可能是衣領綜合症（carotid sinus syndrome）的表現。



哪些人不宜穿高領衣物？如何緩解衣領綜合症？一起來了解。

穿上高領毛衣有頭暈、頭痛的感覺，可能是衣領綜合症的表現。（unsplash@Moses Janga）

為什麼高領衣物穿久了會引起身體不適

人體頸部兩側分佈着頸動脈，頸動脈搏動最強的地方就是頸動脈竇所在的位置。頸動脈竇本身是一個壓力傳感器，它能感受到外界的壓力和血管內的壓力。正常人在頸動脈竇受到壓迫時，心率下降5次/分鐘，血壓下降10個毫米汞柱。

冬季穿高領毛衣或圍巾繫得過緊時，頸動脈竇會感受到壓力增高，引起人體血壓下降、心率減慢、腦部供血減少，從而出現頭暈、噁心等一系列不適症狀，嚴重時會導致暈厥。

注意！這幾類人不建議穿高領衣物

1. 有衣領綜合症表現的人

衣領綜合症在醫學上又被稱為「頸動脈竇綜合症」，這是一組由頸動脈竇反射過敏引起的噁心、耳鳴、頭暈等症狀。這類人穿高領毛衣或圍巾繫得過緊時，就會覺得難受。

2. 心腦血管疾病患者

高血壓、冠心病患者及有中風史的病人，最好穿領口寬鬆舒適的毛衣，減少對頸動脈竇的刺激。

3. 過敏體質人群

含化纖材料的高領毛衣，可能會引起頸部皮膚的瘙癢、破潰等。

4. 兒童

孩子天性好動，高領毛衣雖然保暖，但運動後出汗多不易排出，捂久了容易被汗液弄濕，導致受涼生病。

5. 老年人

隨着年齡增大，頸動脈竇綜合症的患病率會升高，尤其是慢性病老人要注意預防，儘量不穿高領衣服。

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如何緩解衣領綜合症？這幾點要了解

1. 佩戴飾品要小心

穿不了高領衣服的人，日常生活中要注意，如果繫領帶或佩戴頸部飾品時，不要過緊或過重，也需避免長時間佩戴。

2. 穿衣習慣換一換

日常生活中可以減少衣領的壓迫，解開襯衣衣領釦子，如果脖頸處怕冷，外出時可以選擇繫圍巾，並注意繫得鬆一點。

3. 及時給自己「鬆綁」

一旦發生頸動脈竇綜合症，要儘可能地迅速脱下高領衣物或鬆開衣領，頸部如果有過重的飾品也要取下，以減少對頸動脈竇的壓力。還可以仰卧並抬高雙腿，讓血液回到心臟，這樣可以讓腦部得到更多的血液，緩解腦缺血狀況。

4. 有人暈厥馬上急救

發現身邊人因頸動脈竇綜合症而暈厥，要立即檢查其心跳和呼吸，如果發現心跳、呼吸停止，應立即撥打緊急求助熱線，有條件者馬上進行心肺復甦。

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