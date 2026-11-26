《哈利波特》（Harry Potter）系列中的馬份（Draco Malfoy），竟因變成女生而在網絡再度爆紅！近日海外社交平台掀起「性轉馬份」（Malfoid）二創熱潮，不少網民利用生成式人工智能（AI），將馬份變成女生，甚至與宿敵哈利波特發展浪漫戀情。



在「AI女版馬份」二創熱潮中，擁有約1.3萬訂閱者的YouTuber Holland竟在1天內接連收到13次版權警告，整個YouTube頻道遭終止。他起初懷疑有人冒認華納兄弟提出侵權投訴，惟向官方求證後，才發現相關通知確實由華納發出，事件掀起粉絲二創與AI版權爭議。



《哈利波特》系列中的馬份，近日被網民改為女性角色，掀起二創熱潮。（AI短片截圖）

馬份在戲中是金髮男生，是哈利的死對頭。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

哈利波特「性轉馬份」是甚麼？AI二創掀網絡熱潮

在《哈利波特》原著小說及電影系列中，馬份出身於純血巫師家族，是哈利波特在霍格華茲魔法學校的死對頭。不過，海外網民近年興起名為「Malfoid」的二創文化，將原本的男性角色馬份重新塑造成一名擁有金色長髮的女生，部分創作者更將角色命名為Draconia Malfoy。

網民將馬份變成女生，與宿敵哈利發展浪漫戀情。（AI短片截圖）

隨着生成式AI技術日漸成熟，相關二創作品亦由插畫、同人小說，發展至有配音、對白及完整劇情的動畫短片。不少創作者重新演繹《哈利波特》的故事，將原本互相敵視的哈利波特與馬份變成戀愛對象，上演另類校園愛情故事。

馬份被網民二創成為女生角色，與哈利發展戀情。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

1天狂收13次版權警告 1.3萬訂閱頻道遭終止

據外媒《That Park Place》及《Dexerto》報道，經營YouTube頻道「Next Realm Studios」的創作者Holland，是其中1名製作「性轉馬份」系列影片的YouTuber，其頻道累積約1.3萬名訂閱者。

Holland於11月13日在Reddit發文透露，早於10月28日下午，其頻道在短短數分鐘內接連收到13次版權警告，最終其頻道被YouTube終止。

提出侵權投訴的一方雖然自稱是華納兄弟娛樂公司，但使用的聯絡電郵竟是普通Gmail地址，加上事發前Holland才舉報另一個頻道擅自轉載其作品，令他一度懷疑有人冒認華納兄弟，藉版權投訴作出報復。

網民將馬份變成女生，與宿敵哈利波特發展浪漫戀情。（AI短片截圖）

一度懷疑遭人報復 華納高層親回覆證真確

為查明真相，Holland直接聯絡華納兄弟，惟首次查詢未獲回覆。他於11月9日向華納兄弟反盜版及品牌保護部門副總裁Ahassim Rashid發送電郵，詢問相關版權通知是否由華納或其授權人士發出。

未料對方在不足半小時內回覆，證實相關通知確實由華納發出。Holland其後向其他二創影片製作者發出提醒，呼籲他們不要因對方使用Gmail地址，便認定相關投訴是騙局。

據YouTube官方規定，頻道若在90天內累積3次版權警告，帳號及相關頻道均可能遭終止，已上載的影片亦將無法瀏覽。

馬份變成女生角色後，衍生出許多二創故事與短片，深受網民歡迎。。（AI短片截圖）

自掏腰包製作影片 創作者發起聯署促訂明規則

Holland強調，他明白華納擁有《哈利波特》的知識產權，亦無意與對方對抗，惟不理解公司為何採取這種處理方式。他指自己認識的部分創作者並非以牟利為目的，反而要自掏腰包製作影片，亦有註明作品屬非官方粉絲創作，純粹希望與其他粉絲分享對角色的喜愛。

Holland於11月15日在網上發起聯署，要求華納制定清晰的非商業粉絲創作指引，讓創作者知道哪些內容可以製作，以及如何正式申請授權，避免投入大量時間及金錢後，作品突然遭下架。

馬份變成女生角色後，二創出許多不同事，深受網民歡迎。（AI短片截圖）

網民憂二創作品消失 掀AI版權爭議

事件引起大批《哈利波特》粉絲討論，有網民擔心其他二創作品陸續消失，呼籲粉絲盡快備份喜愛的影片；亦有小型創作者坦言，擔心辛苦建立的頻道突然遭終止，因而猶豫是否繼續製作相關作品。



不過，亦有網民質疑，遭下架的影片是否使用了原版電影配樂、演員肖像或其他受版權保護的素材，而非單純因為將馬份「性轉」而遭針對。



由於HBO新版《哈利波特》電視劇即將推出，有粉絲猜測華納此舉是為新劇清理網上非官方內容。不過，華納暫未公開交代提出侵權投訴的具體原因，亦未證實相關行動與新版電視劇有關。



（綜合）