以往大家看到偶像明星後可能會產生樣貌焦慮，如今AI角色的出現更是惡化這種情況？隨著AI技術越來越普及的現在，幾乎可說每天上網肯定會看到AI作品的地步，而這些由AI生成的影視作品，通常只會看到帥哥美女，而這種現象也直接影響到了觀眾們的審美觀，甚至開始覺得現實中的真人都「變醜」了！



根據《Yahoo 新聞》引述《央視新聞》報導，有不少網友分享表示，當看過AI短劇中「完美無瑕」的角色臉孔之後，再看看現實世界的人臉，會特別注意到真人臉上皮膚的瑕疵，和不對稱的五官等細節，甚至有人還會將自己和AI臉孔對比，因此對自己的樣貌失去信心。

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審美標準並非固定不變

據北京中科普心理健康促進中心常務副主任兼中國心理學會科普委委員唐義誠表示，心理學中有一種叫「對比效應」的現象，指出人類的審美標準其實並非固定不變，會受到近期接觸到的人事物而有所改變。假設人持續一星期觀看非常對稱的五官，完美無瑕的臉孔，腦部會逐漸將這些特徵當成審美基準，再看到真實人臉時，就非常容易注意到其缺點，感覺到「變醜了」。

他也以蛋糕為例，如果剛吃完特別甜膩的蛋糕，再吃甜度適中的水果，反而會感覺水果偏酸，這就是因為對比基準改變了。他也表示，大腦判斷臉孔吸引力主要受到3種特徵影響：

1. 平均臉效應：多張臉孔融合後形成的「平均臉孔」往往更容易獲得好感。1990年曾經有實驗將多張人臉透過電腦平均融合，結果普遍獲得較高的外貌評價。

2. 臉部對稱性：「左右對稱」的臉型看起來更加協調，也被認為更具有吸引力。

3. 嬰兒圖式：人類對於大眼睛、小鼻子及飽滿的臉頰等幼態特徵的臉，更容易有正面反應，產生親切感和保護欲。

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AI完美臉孔可能引起「恐怖谷效應」

他說，當AI生成角色時，通常會突顯這些正面特徵，以讓其更加吸引目光，但實際上過於完美的角色臉孔也可能會因此缺乏自然眼神與細微的表情，甚至可能因此引發令人不安的「恐怖谷效應」。

他指出，與真人互動期間，人臉會不時出現細微變化，情緒反應等，大腦會透過這些信號判斷對方的情緒與互動狀態，而AI人物無論多精緻，目前也無法出現這些細節，會顯得不夠自然，讓大腦感覺到違和感。

多與現實世界親友相處

他也表示，儘管人類容易透過比較來評價外貌，但拿真實人類的樣貌與完美的AI臉孔進行比較，本來就非常不公平，他建議大家應該適度減少觀看AI影視作品，多與現實世界的朋友家人們聚會相處，讓大腦重新習慣真實臉孔：

「真實的人擁有自然表情、情緒和生命力，這些都是AI臉孔難以取代的特質」

「人原本就容易與周遭他人進行對比，但社媒與AI內容更容易進一步扭曲這種標準」



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