澳洲一名美女記者近日因播報新聞意外爆紅，她原本報導的是一起可疑包裹事件，沒想到畫面曝光後，網友的注意力竟全被她驚人的身材吸引，在新聞畫面被轉發至Instagram後，累計觀看次數更直接飆破1300萬，意外掀起熱烈討論。



根據外媒「太陽報」（The Sun）報導，來自澳洲七號電視台陽光海岸新聞（Seven News Sunshine Coast）的記者薩凡娜伯克（Saavanah Bourke），當時身穿灰色無袖上衣，在昆士蘭州緊急救援車前現場連線，報導一處因發現可疑包裹而緊急疏散約1000名員工的事件。沒想到相關畫面曝光後竟在網上瘋傳，許多網友發現，薩凡娜不僅外型亮眼，手臂與肩膀的肌肉線條更是相當突出，尤其結實的二頭肌格外吸睛，讓原本嚴肅的突發新聞意外成為社群熱門話題。

澳洲一名美女記者近日因播報新聞意外爆紅，她原本報導的是一起可疑包裹事件，沒想到畫面曝光後，網友的注意力竟全被她驚人的身材吸引。（Instagram@saavanahbourke）

澳洲美女記者身材太驚人！播報畫面狂吸1300萬觀看 網友驚呼太犯規：

+ 7

薩凡娜的健美身材引來大批網友留言，有人開玩笑表示：

「妳的手臂周圍應該設立警戒區！」

「我想沒有人真的在聽新聞內容」

「她的手臂比我的未來還要壯碩」



還有人驚呼她的肌肉實在太犯規，直呼這樣的二頭肌簡直「應該違法」。甚至有人直接向她請教訓練方法，留言要求分享手臂健身菜單。這些評論讓薩凡娜迅速成為討論焦點。

出生於澳洲黃金海岸的薩凡娜，在進入新聞媒體工作之前，曾是一名競技體操選手，年輕時每周訓練時間最高可達30小時，長期高強度的體能訓練，也為她奠定良好的運動基礎。結束體操選手生涯後，她開始接觸重量訓練，並逐漸投入健美運動，自2017年起參加健美相關賽事。

除了新聞記者的正職工作，薩凡娜也身兼健身教練，創立個人健身指導平台Saavfit，將多年訓練經驗分享給有興趣改善體態的民眾。她經常透過個人健身Instagram發布訓練影片與運動紀錄，從重量訓練到核心肌群鍛鍊，都能看到她對健身的投入。由於肌肉線條鮮明、體能表現突出，她甚至被網友封為「澳洲最強壯的新聞記者」，社群上展示腹肌與健美身材的照片，也吸引超過7萬名粉絲追蹤。

面對外界好奇如何練出令人稱羨的手臂線條，薩凡娜並沒有提出什麼神奇的健身秘訣，而是強調持續與紀律的重要性。她向粉絲透露，現在受到關注的結實手臂，其實來自每天不斷投入訓練、持之以恆的累積，關鍵就是「每天持續出現、堅持下去」。

延伸閱讀：日本美女主播淋雨妝容全沖掉 絕美素顏照曝光驚呆全網：底子太強

+ 14

延伸閱讀：

公務機藏滿裸照！已婚警值勤聊色「鹹濕訊息全曝光」警方怒開鍘

愛上主管？23歲美女高材生60天閃辭 人資看傻揭原因：面試看不出來

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】