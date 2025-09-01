日本天氣女主播細川栞疑「無罩激凸」直播畫面瘋傳　IG粉絲暴增

日本天氣女主播細川栞最近因為一幕「胸前畫面」在網路引發熱議。



事件起因於細川栞在播報天氣時，身穿白色上衣搭配灰色長裙，卻因胸口出現明顯兩點凸起的畫面，被觀眾迅速截圖分享到社群平台X。有網友質疑細川栞是否「無罩激凸」上陣；也有人認為只是視覺上的誤會。

日本天氣女主播細川栞疑「無罩直播」，畫面瘋傳讓她人氣急升。（X截圖）

細川栞粉絲數由17000暴增至22000。（IG截圖）

細川栞過去曾任7年系統工程師，在通過天氣預報員認證後，自去年7月起擔任朝日電視台直播新聞節目「報道STATION（報道ステーション）」的天氣主播，以清新氣質和專業表現受到關注，亮眼的外型也被觀眾稱為美女主播。

不過，這次直播畫面中疑似「胸前兩點凸起」的片段卻意外引來爭議，有人緩頰只是衣服皺摺或光線造成的錯覺，也有人笑稱：

如果成為節目的固定橋段，收視率肯定飆升。

點圖放大看涉事直播片段畫面：

該起事件曝光後在X上呈現兩極化討論。不少網友認真分析影像，懷疑可能經過AI修圖或是角度問題：

「位置的確太高，不像正常的胸型，應該只是下著縫線角度問題」

「怎麼可能在直播節目裡不穿內衣，這樣太離譜」

「很可能是光線反射造成的誤會」



還有人替細川栞抱不平，認為製作單位應避免安排容易產生誤會的服裝：

我也被騙了，以為她真的沒穿內衣。

此外，也有網友翻找細川栞的社群貼文，比較過往穿搭照片後，發現胸前也都有出現類似的凸起痕跡。

點圖放大看更多細川栞的照片：

+ 13

由於討論熱度不斷攀升，短短兩天就讓細川栞的Instagram粉絲數暴增5000人，意外成為話題人物。

截至目前，細川栞本人尚未出面回應，Instagram也維持日常分享貼文，未見相關話題。

