在街上遇到陌生人提醒自己遺失金錢，一定要小心！本港有女生在Threads發文指，今年11月26日在觀塘區1間超級市場購物後，步行大約半條街，突然遭一名陌生男子從後拍停，對方詢問「銀包有冇少到錢」，甚至聲稱「有人見到我跌咗幾張100蚊紙」。



樓主「即刻搵一搵嗰銀包，仲係袋入面」，銀包一直只有500元紙幣，加上剛才用手機付款，於是「反咗白眼」否認，男子其後離去。樓主懷疑「係咪新式騙案嚟？我住嗰區好多老人家有啲擔心」。



樓主指出事件發生在觀塘。（示意圖/資料圖片/吳煒豪攝）

帖文引起許多網民熱議，有人懷疑男子是俗稱「跌錢黨」的不法分子，藉口指事主遺失金錢，誘使對方取出銀包，從而窺探銀包內的財物：

「跌錢黨，好耐之前已有」



「十幾廿年前用呢招，𠵱家手機付款電子年代仲用？大概只能呃老人家」



「報警或返去同超市職員講，叫佢哋留意下」



「可能想你拎銀包出嚟睇下有冇錢，最近好多偷銀包」



陌生男子詢問「銀包有冇少到錢」，甚至聲稱「有人見到我跌咗幾張100蚊紙」。 樓主「即刻搵一搵嗰銀包，仲係袋入面」，加上剛才用手機付款，知道對方說謊。（《哪一天我們會紅》劇照）

警方提醒提防扒手 小心遭人分散注意力

根據香港警務處資料，不法分子會設法分散事主的注意力，伺機偷取財物。警方提醒市民，在繁忙街道及擠迫的公共交通工具上，必須時刻小心保管手袋、銀包及手提電話等財物。

警方亦建議市民在人多擠迫的地方，將手提包、背包或手袋放於身體前方，避免將貴重財物放在背包外格，並盡量使用電子貨幣付款，避免使用大量現金。如有陌生人靠近身邊，亦應提高警覺。

樓主「反咗白眼」黑面否認。（《哪一天我們會紅》劇照）

遇疑似「跌錢黨」如何自保？5大防騙貼士

綜合警方防罪建議及上述情況，市民遇到類似事件時，可採取以下措施：

1. 切勿貪心，隨便認領或拾取來歷不明的金錢。



2. 切勿因陌生人一句提醒，便當街取出銀包或點算現金。



3. 妥善保管隨身財物，將手袋及背包放於身體前方。



4. 切勿讓陌生人檢查個人財物，亦不要跟隨對方前往僻靜地方。



5. 如懷疑遇上騙案，可致電警方24小時電話諮詢熱線「防騙易18222」；如已受騙，應前往就近警署報案。



（Threads@moonlovesunicorn）