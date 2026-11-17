近日，一位華人媽媽在社交平台發帖求助，稱自己21歲的兒子今年8月前往新加坡參加為期三個月的交換生項目，沒想到9月底遭遇電信詐騙，短短一個多月被騙走3萬美元。



更讓她崩潰的是，兒子不僅沒有向家人求助，還編造了一個學校項目需要資金的理由，讓父親從美國轉來了3萬美元，最後全部落入騙子手中。

美籍華裔赴新加坡留學交流遭遇公安詐騙損失3萬美元。（Unsplash@Zhu Hongzhi）

據這位母親介紹，兒子是在美國出生長大的，9月底接到詐騙電話，對方冒充中國上海寶山公安局人員，聲稱他涉及案件，需要配合調查。

此後，詐騙分子不斷通過電話和訊息施壓，利用恐嚇手段控制他的行動，最終讓他按照指示轉帳。

為了籌錢，兒子謊稱學校有一個重要項目需要資金支持，向父親提出了3萬美元的要求。

父親當時通過視像通話已經察覺有些不對勁，但最終還是選擇相信兒子，花了一周時間，通過美國銀行將錢轉給了他。

隨後，兒子使用Wise匯款平台，分兩次把3萬美元轉入騙子指定的帳戶。家屬稱，收款方涉及越南Vikki Bank。直到11月13日晚上10點左右，家人才發現事情不對，確認遭遇詐騙。

最讓這位母親難受的是，兒子原本已經買好11月14日返回洛杉磯的機票，準備結束交換生活，給當天過生日的媽媽一個驚喜。

原本應該是全家團聚的開心時刻，如今卻因為突如其來的3萬美元損失，變得一團糟。

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母親表示，兒子是家裏的老二，上面還有一個哥哥。一直以來，她和丈夫都覺得這個孩子頭腦清醒、能力很強，沒想到面對騙子持續不斷的威脅，竟然完全亂了陣腳。而且，兒子在轉帳前其實幾次想要向母親開口，但騙子不斷通過電話和訊息施壓，沒有給他冷靜思考和求助的機會。

目前，家人已經向新加坡警方報案，同時向美國FBI網絡犯罪投訴中心（IC3）提交報告，並聯繫Wise及收款銀行，提出欺詐申訴，希望能夠凍結資金並嘗試追回。

不過，由於涉及跨境匯款，母親也擔心錢已經很難追回。

現在最讓她為難的是，丈夫還不知道兒子被騙的真相。 她擔心丈夫得知後血壓飆升，也不知道該如何面對即將回家的兒子。

新加坡官方發布的反詐騙宣傳素材（ScamShield）

這位母親表示，3萬美元對普通家庭而言是一筆不小的數目，自己如今既心疼錢，也心疼孩子，更難以接受的是，兒子遇到這麼大的事情，竟然沒有完全信任自己的父母。

截至發帖時，這個家庭仍在嘗試追款，尚無資金成功追回的消息。

不過，筆者看完也有個疑問：這位在美國出生長大的華裔年輕人，中文竟然這麼好嗎？不僅能聽懂所謂「上海寶山公安局」的各種說辭，還被騙子一步步嚇得乖乖轉帳。雖然ABC中文流利並不稀奇，但能被一套中國公安的詐騙話術騙得團團轉，多少還是讓人有些意外。

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