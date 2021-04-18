將入住公屋　姑奶叫咪再用Hermès：人哋當A貨　港女：唔知咩邏輯

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-18 08:00

公屋住戶用名牌就必然是假貨嗎？最近有網民在討論區上分享，指自己在老闆娘荼毒下購入數個Hermès手袋，近日即將搬進新的公屋單位，被姑奶提醒入伙後不要再帶Hermès手袋出街，「住公屋用H袋，人哋一定當你A貨」，令樓主嬲爆稱：「今年內都唔想再見到佢！」

有港女在討論區上分享，指自己即將搬入公屋，但被姑奶提醒指住公屋後不要再使用Hermès袋，以免被誤會使用A貨。（Hermès網站圖片）

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樓主在親子王國討論區上發文，分享自己被奶奶一句說話觸怒後，嬲到今年都不想再看到對方的經過：

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網民留言質疑「點解住公屋唔用得H袋」，甚至表示「住公屋先好有錢，見過人住公屋1年去2、3次旅行」。不過亦有人質疑，樓主既然買得起名牌袋，就不應該住公屋，「你係咪呃緊政府資源？」。樓主曾留言反駁，說「度度都有窮人有有錢人啦，住山頂代表有錢咩？可能揹住幾層2按／3按樓呢？邊個知」。

不過網民並不接受樓主的解釋，更批評樓主態度惡劣，因為公屋是幫助基層解決住屋需要的福利，「1個住公屋嘅女房主可以持續買頂級名牌袋，一定有問題啦」，更有人說「其實唔係住公屋唔好用H袋，應該話用H袋就唔好住公屋啦」。

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