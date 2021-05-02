台西客食平價鐵板燒竟「帶鍋裝免費湯」　霸氣老闆傳授一句話擊退

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很多人愛吃鐵板燒，坐在吧台看著師傅手起刀落，新鮮的食材在炙熱的鐵板上如跳舞般滋滋作響，陣陣香氣傳來，美味的食物還冒著煙，瞬間就送到客人面前。台灣有位鐵板燒廚師在Facebook社團匿名公社大吐苦水，說平價鐵板燒常有奧客（難頂客人）出沒，各種貪小便宜行徑，甚至還「帶鍋子來裝免費湯」，他忍不住爆氣表示，店家給方便「更換青菜不是應該的，麻煩互相體諒」。

原PO表示，他是平價鐵板燒的廚師，店裡加點一份青菜只要30元台幣，但偏偏有些客人不肯多花錢加點，卻又要求師傅「青菜、豆芽都要多一點」。店裡的熱湯也是無限量供應，但卻有奧客「直接帶著鍋子來裝湯」，讓他整個大傻眼，眼看整鍋湯都快被這位客人裝完，他感嘆不知道當天生意怎麼做，其他客人喝什麼。

店裡熱湯也是無限量供應，但卻有奧客「直接帶著鍋子來裝湯」，讓他整個大傻眼。（示意圖）（Frank Zhang/Unsplash）

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原PO表示，還有些客人不吃豆芽菜卻不先說，直到整盤豆芽菜炒好送到客人面前，客人才悻悻然表示「不吃豆芽菜，要求換別的青菜」，原PO希望客人用餐也能將心比心，有特殊需求就先講，方便店家上菜作業，也不會浪費食材。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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