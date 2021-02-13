「服務業西客圖鑑」爆紅　日畫師畫盡西客眾生相　網民激讚有共鳴

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-13 18:00

日本的服務業非常敬業，奉「顧客就是上帝」為主旨，高質又熱情的服務讓人印象深刻。在店員極注重個人說話和言行舉止的待客態度下，變相縱容、甚至間接培養出各類極為難搞、無理的奇葩客人，即俗稱「西客」。日本插畫家雨井水早前繪畫名為「服務業圖鑑」的圖輯，以搞笑中帶點辛辣的筆風，畫出服務業種種在笑臉迎人背後不足為外人道的辛酸，當中的西客眾生相部分更在twitter上爆紅，不少網民都表示很有共鳴。

日本繪師雨井水繪畫的「服務業圖鑑」在twitter爆紅，道出了不少現役或曾經從事服務業的網民的心聲。（twitter@XYZO0O0）

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日本繪師雨井水在twitter（@XYZO0O0）上發文，以「被店員討厭的客人行為」為主題，繪畫了數十張的插圖。本身正職從事服務業的雨井水，以自身經歷過事件的例子，加上種種麻煩客人的不合理行為，當中內容可謂千奇百趣，令人哭笑不得。既有我行我素難以溝通的麻煩年輕人，亦有大吵大鬧的中年主婦，更有橫蠻無理惡言相向的醉酒大叔，令人感嘆不論是哪個國家的服務業，都同樣充滿辛酸。

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不少現役或曾從事服務業的網民都身同感受，表示「同感120%，每日都有一堆令人煩躁的奇怪客人」。更有網民表示「沒做過服務業的人或許會驚訝，但這世上真的存在着1）店家沒有加以說明、2）店家沒有張貼紙條，只要符合以上2點，就覺得做什麼都可以，完全不用遵守規則的人」。

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