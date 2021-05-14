男嬰口中驚現深紅色小洞　英國媽媽嚇到喊衝去急症室　結果笑死人

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-14 19:00

如果父母發現寶寶喉嚨疑似穿了一個洞，一定嚇到方寸大亂。英國近日有媽媽在家替10個月大男嬰換尿片時，驚見BB上顎出現1個深紅色小洞，媽媽嘗試伸手入內查看，BB隨即失控尖叫，嚇得她立即開車送BB到醫院急症室求診，怎料當值護士用小電筒一照，爆笑道出擺烏龍真相，令這位年輕媽媽感到相當尷尬。

英國媽媽碧琪（Becky Stiles）在家替10個月大男嬰換尿片時，驚見BB上顎出現1個詭異的深紅色小洞，嚇得她手忙腳亂。（ig「itsbeckystiles」截圖）

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現年24歲的媽媽碧琪（Becky Stiles）育有3子，與丈夫居於埃塞克斯郡（Essex）。早前她在家中替10個月的男嬰哈維（Harvey）換尿片時，看到兒子的上顎隱隱約現1個深紅色圓形小洞。碧琪表示自己當時嘗試伸手入哈維的口中，但哈維卻失控尖叫，「我嚇得瑟縮顫抖，不斷冒汗，更要強忍淚水」。

夫婦2人隨即決定送哈維到急症室求診，他們先開車到父母家，暫托2名長子給父母照顧，然後開半小時車到高車士打中央醫院（Colchester Hospital）求診。到達後，當值護士用小電筒替哈維檢查口腔，看了約半分鐘後，護士道出爆笑真相，「這是一個貼紙」。神經繃緊的碧琪當時仍堅持那是1個洞，護士唯有伸手入哈維的小口，把貼紙取出。

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「我當時忍不住狂笑，也尷尬得很，哈維也覺得搞笑。」碧琪事後接受訪問時回憶說。碧琪坦言感覺自己像一個傻瓜，表示如果不是因為疫情，她一定會給護士1個擁抱以示謝意。令碧琪更尷尬的是，兩夫婦出發去醫院前，已通知雙方的家人表示兒子的口疑似穿了1個窿，如今真相大白，碧琪唯有硬着頭皮澄清，笑言BB最近愛上了貼紙。

（综合）

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