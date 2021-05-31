住豪宅上司搬居屋？　下屬住同屋苑遇見好愕然　憶起1句話超尷尬

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-31 18:00

雖說住屋不分貴賤，但香港地看別人住在哪區，某程度上也能反映其家境情況。有網民在討論區上分享，指其好友的上司原本住在較高級的私人屋苑，但最近卻搬到去其好友的居屋屋苑，早前2人上班時在屋苑樓下遇到，上司看來感到十分尷尬，原因與上司之前的1句話有關！

有網民在討論區上分享，指住在居屋的好友撞到上司，上司卻感到十分尷尬。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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樓主在香港討論區上發文，指好友上司最近搬到好友居住的居屋屋苑，2人分別住在不同座數，「本身呢樣嘢都冇咩大問題」，但原來上司之前住在較高級的私人屋苑，現時卻突然搬進居屋，2人上班車在樓下撞到，令上司「鬼死咁尷尬」。

原來好友們與一眾同事不時都會到該名上司家中聚會，之前人曾表示希望可以去BBQ，惟上司卻推說疫情期間不希望太多人到家中聚會，因此推卻要求，「如果唔係朋友撞到，應該都唔知佢已經搬咗屋」。

一眾同事原本希望到上司家中BBQ，卻不知道上司疑似已經搬家。（圖片︰Meghan Schiereck@Unsplash）

有網民就留言指「家家有本難唸的經」，認為上司可能有難言之隱才需要搬屋，又或者只是到親戚家短住或探訪。不過亦有人認為事件根本沒有問題，「我上司住公屋，我住私樓，都係咁啦」、「香港大把下屬有錢過上司」。

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