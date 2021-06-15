打疫苗抽獎今登記｜申請須符6資格！參加抽獎13大須知｜附連結

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-15 19:30

【打疫苗抽樓／大抽獎／觀塘凱匯／疫苗接種優惠／打針著數】信和黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布推出打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，今日（6月15日）早上9時開始登記。究竟有什麼申請資格、申請方法、所需資料？以下整合13個申請須知，即使目前未夠18歲仍有機會參加！

即睇打針抽樓13大申請須知！未滿18歲符一條件仍可參加▼▼▼

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登記網址：按此

除了抽樓，其他商界都陸續推出抽獎、現金券、禮品、免費搭車、送機票等優惠，即看截至6月3日其他接種疫苗優惠。

6月11日最新優惠！包括星夢郵輪大抽獎、煤氣公司10,000元購物禮券、亞洲保險優惠、帝盛酒店免費住宿▼▼▼

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接着看「重點優惠」：包括千萬元豪宅抽獎參加資格、免費搭港鐵、迪士尼及海洋公園優惠▼▼▼

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6月9日更新優惠！包括保誠抽獎送10年醫保、新民黨百萬元獎品大抽獎▼▼▼

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6月8日更新優惠，包括長江集團、李嘉誠基金會送2000萬元禮券，更可以買樓；恒基大抽獎送足金60両及現金券、英皇送20000張戲飛及「尚‧珒溋」折扣等▼▼▼

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6月7日更新優惠，包括新地日日抽iPhone 12，以及領展抽現金券及家庭電器▼▼▼

6月4日更新優惠！包括3香港推出送iPhone 12 Pro、手機折扣等、送Tesla Model 3 Long Range電動車、恒隆送電子禮券及香格里拉免費住酒店一年等▼▼▼

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6月3日更新優惠，包括一田購物折扣、莎莎SASA現金券抽獎、華懋如心酒店豪華套房Staycation等，看清有什麼參加資格▼▼▼

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其餘優惠，包括送口罩、抽現金、送機票、送股票等▼▼▼

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以上優惠只供參考，仍有待商界公布詳情，實除可能仍有變動。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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太古地產助谷針 接種疫苗市民可參加抽獎 贏一萬元商場現金劵

同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下13大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用13大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。