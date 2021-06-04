台「最索賣魚妹」打埋疫苗上前線　爆前輩醫護連續工作17日冇休息

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台灣「最美魚販」劉心語（阿澎）日前響應退職醫護號召遞交了報名表，2日她表示已經完成第一劑疫苗注射，不過儘管有預防性吃退燒藥，半夜還是開始出現發燒等症狀，但為了能順利上線支援，她努力想辦法退燒。

劉心語在臉書透露打完疫苗後，陸續出現發燒、肌肉痠痛、頭暈、眼壓高、鼻塞、食慾差、打針手抬不起來等症狀，一整晚都在睡睡醒醒中度過，但目前已經退燒。

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不過她坦言自己發燒後能休息，已經比現職醫護好太多了，有不少護理人員都是打完疫苗直接上陣，更有學姊連續上班17天沒有休息。

目前劉心語已經完成3天的前線實習訓練，也換穿兔寶寶裝開始查看確診者，不過因為前一天剛打完疫苗，身上還有些不舒服的症狀反應，因此工作時間沒有太長，但她仍有感而發地說：「前線真的很辛苦，大家要多多給他們鼓勵。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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