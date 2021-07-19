【唐綺陽每周星座運程】獅子療癒mode電死人　水瓶理財投資要謹慎

【唐綺陽星座運勢週報7/19-7/25】諸星跨欄，造成氣流的轉變，整體環境氛圍較為動盪。木星逆行跨欄，大眾關注奧運賽事，感受其中的艱困與歡騰的氣氛，凸顯日土對分下，眾人面臨轉型，絕處求生的處境。
重要星象：諸星跨欄較動盪，木星逆行跨欄
工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚
白羊：注意細節，避免狀況連連
雙子：衝刺之前，先與夥伴做好協調
天蠍：情緒影響工作，要保持樂觀
雙魚：開放一點，聆聽他人的意見
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桃花注意：巨蟹、獅子、人馬、山羊
巨蟹：花點時間，讓對方多瞭解自己
獅子：擔任療癒者角色，讓人想依靠
人馬：對未來逐漸有計劃和想法
山羊：魅力全開有吸引力，桃花運佳
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財運注意：天秤、水瓶
天秤：正財運強，在工作上多勞多得
水瓶：注意理財，投資要謹慎為之
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健康注意：金牛、處女
金牛：保持養生，當心憂慮影響身體機能
處女：注意居家衛生與飲食健康
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】