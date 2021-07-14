總敗給愛情的5個星座　連意氣風發的獅子也愛做傻事「求關注」？

一生聰明，卻輸給愛情的5大星座？



面對愛情，平時剛強的人都會放下心防變得軟弱。哪些星座聰明一世，卻甘願為愛情拋掉理智，為愛情而折腰？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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獅子座

再聰明的獅子座都可能會敗給愛情！當獅子座投入一段戀情時，就會開始做一些傻事，像小孩子一樣笨拙的表達心情，偶爾做個愛心便當、親手寫小卡片給對方，獅子常常會透過這些日常的小事，來表達自己的愛意。

可當對方不領情，或是沒有適當地回應自己的心意，獅子就會非常難過，當獅子愛上了一個人，他就會不自覺的一直繞著對方轉，甚至常常會忘了自己。

天秤座

天秤的愛意跟噓寒問暖有很大的關聯，愛得越深也就越關注你的每一件小到不行的小事，吃飽沒、睡得好嗎、心情美麗嗎？反之，一個對你佔有慾不強，甚至很少出現吃醋鬧脾氣的情形，很可能只是對你有好感，但沒有到沒你活不下去的程度。

最傻的是遇到背叛時，天秤也會經不起情人懇求而原諒，也許是因為太認真、太投入，竟能傻到這程度，連天秤自己都覺得不可思議。

巨蟹座

因為太害怕失去對方，巨蟹很容易讓自己越愛越委屈，委屈到小三都來侵門踏戶的程度。雖然巨蟹會反擊，但為什麼不選擇放手離去呢？因為巨蟹的脆弱面，就是害怕面對不完整的家、怕失去對方的日子。因為恐懼，也就不斷退讓，越給越多、越賭越大，直到把自己也賠了進去。

巨蟹的愛意跟付出的程度有很大關聯，愛得越深也就什麼都給了出來，反之，一個被動而很少付出的巨蟹，很可能只是對你有情，但沒有到非你不可的程度。

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水瓶座

聰明的水瓶座，似乎沒有什麼事情是解決不了的，也常常幫身邊的朋友解決愛情問題，但這僅限於旁觀者清的狀況下，當水瓶處理起自己的感情，就很難這樣冷靜分析了，你會看到水瓶變得猶豫不決、小心翼翼，不再那麼隨性自然。

只要你對水瓶好，他會很快地回應你的好，當水瓶認定你是一個值得深愛的對象，那他的愛不只會圍繞著你，還有你身旁的人也會跟著愛。這種不計成本的愛，是真愛但也是最傻的。

雙魚座

最天真浪漫的星座就屬雙魚了，同時也是越愛越傻的一個星座，當雙魚越給越多的時候，也就代表他深深地陷入了這場名為愛情的夢，幾乎不考量現實因素，只要義無反顧地愛著就好，很多人說他傻，雙魚自己卻覺得很幸福。

所以，雙魚的愛情也比較兩極化，如果遇到壞壞的人，就是愛到慘死；但如果愛到一個懂珍惜的好人，那就是傻人有傻福了！

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