靈異｜孕婦夢見兩個男人喺佢睡房比武　勝方突衝入佢個肚　然後……

胎夢是指一個嬰兒誕生，是與懷孕有關的夢。從古代開始不管東方國家或西方國家都重視胎夢。胎夢對盼望、期待孩子降臨的父母來說是有巨大的意義。



文：安琪（發表於靈異公社）

當時我有身孕大概三至四個月左右，在半夢半醒之間，我看見先後來了二個男子在我臥室就打起來了，我幾乎愣住了，心裏十分疑惑，他們怎麼來我家？還在打鬥而我老公正呼呼大睡，他們在鬥竟然都沒有影響到他的好夢……

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打到第二輪，那個先來到男生，抓緊時辰趕緊衝向我孕肚裏，那後到的男生，只剩下扼腕，終於忿忿的離開。很奇怪的夢，醒來的我充滿各種臆測，好的壞的想法，嗡嗡的充滿腦門，我跟老公說我們將會生下一個男寶寶，雖然醫生尚未告訴我寶寶是男還是女，但這個夢已經告訴了我，我的長子好像武功高強，而且很機靈，把握了時辰，沒有傻傻的與對方纏鬥，不然時辰錯過就麻煩了，老公笑我「哈哈，你不要胡思亂想，好好待產」。

因為醫生要我沒事在臥室就躺好躺滿，好好休息，因為道路窟窿導致我出血，我也不知道怎麼會騎到那個窟窿，所以差點流產，自己也怕的要死，於是就跟婆婆請假安胎，不再進去夫家事務所學習了。說真的，我還是不安，來投胎的年輕男子，是哪一派的？但是又想著，有緣來當母子，必當好好教育還有疼愛，孩子都是心頭肉，不溺愛，但是必須疼愛，以愛教誨。孩子才能茁壯又聰慧。

在懷孕過程，我會誦經，還有也常去拜拜，祈求一切平平安安，就在夢見有二個年輕男子搶投胎的夢境之後，我夢見飛到天上，拜見了觀世音菩薩，因懷有身孕，慈祥的菩薩要我起來，觀世音菩薩，拿著純白色的淨瓶，左右各站立著二個小仙童，場景十分熱鬧，因為還有白龍在我周邊繞著，還有一隻獅子在表演，還有鞭炮聲不絕於耳，景象永生難忘。這大概就是所謂的胎夢吧！

菩薩的託夢景象，終於讓我不再恐懼懷疑來投胎的孩子乖不乖，因此兒子出生後，就給菩薩當義子。幼稚園小班的時候，跟我說有一隻白龍，常常從落地窗戶飛進來家裏，載著他出去玩，在天空飛來飛去，到好多地方好好玩，我跟我兒子說：「你好棒哦，又多一個好朋友了。」我的兒子現在就讀研究所，是一位謙謙君子，喜歡閱讀，喜歡佛學，四歲就可以背誦完整的婆羅蜜多心經，同時也是一個孝順的好孩子。高中第一次打工賺錢就幫我和我老公買禮物，也幫妹妹買了禮物，他也是十分棒的兄長，因為兄妹二人相差7至8歲，所以哥哥也是會特別疼愛她，只要哥哥有出國，回程也必定想著妹妹，總是會為妹妹帶禮物。而我向他說：「不可以再買禮物給爸媽喔，要省一點，在外讀書，食衣住行不容易啊！」

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