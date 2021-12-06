細思極恐｜住酒店夢見被「4鬼拉腳」　之後常發同一噩夢　最後……

黃姓網友於《靈異公社》分享一則住宿恐怖經歷，環島中的他在知本（台東旅遊勝地）的第一晚、第二晚都做了被抓腳的噩夢，第三次、第四次又是相同場景！這……會是巧合嗎？



「記得好幾年前環島的經驗，行經知本時會有小蜜蜂騎機車追著你，問要不要住飯店。就算一開始拒絕，後面沿路也會有不同的人在跟你推銷要不要住房， 應該有去知本過的人都有過這種經驗 。」

「回歸正題，當時已經晚上7點多了，被攔下來推銷，對方見我1個人就開價1晚500（台幣，下同）的價格，想說不貴，就索性答應了……」

台灣猛鬼酒店 睡到一半突然有人捉住他的腳 還說你的時間到了...（點圖放大閲讀原文）👇

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「內部冷冷清清的沒什麼人，打開門，第一印象雖然舊舊的，但是簡單乾淨，浴室在大門邊還有兩張雙人床， 一張靠浴室牆壁，一張靠落地窗，房間內還有浴缸電視冰箱，比想像中好太多了。500元價格真的不錯， 當時很晚剛好又下點小雨，蜜蜂小姐一臉疲憊地說可以睡落地窗那張床，行李放在另一張床上，退房時鑰匙放在桌上就好，交代完她就離開了。」

「我也是立馬盥洗，順便到附近超商解決一下晚餐，晚上睡到一半時 半夢半醒之間，聽到有人在房間走動還聽到講話聲。一個小女孩的聲音響起 ： 『媽媽，有人耶！他睡在我的床上！』，『沒關係，我們不要吵他』 一個女性的聲音響起。因為騎了一整天機車非常的累， 所以我也沒有睜眼，想說怎麼蜜蜂小姐沒交代說還有人要來入住，難不成是背包客棧，算床位的？怪這麼便宜，他們也沒碰我 ，索性也就不理她們繼續睡了，想說隔天再詢問蜜蜂小姐好了 。」

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「誰知道睡到一半，突然！有人拉我的腳，我一下驚醒睜眼一看，發現房間漆黑（當時睡覺前開著小燈）床尾站了4個人影，兩大兩小。兩個大的人影捉著我的腳，要把我拖下床 ！他們背後還有一個很大很漆黑的洞！好像要把我拖進去的感覺 ，我死命的掙扎，手也動不了，腳一直踢，掙扎間突然我醒了，全身冷汗想說做噩夢， 應該是太累了，看一下時間3點半。結果看一下電視就繼續睡，誰知道又回到那個場景，一樣4個人，一樣拉著我的腳，死命掙扎後，又醒了。這下我終於不敢繼續睡了，看一下時間 5點了！立刻起床盥洗離開飯店 ，繼續接下來的旅程。」

「隔年我又到了知本，想說去年應該是場噩夢，也沒想太多，主動聯絡當初的蜜蜂小姐，要了一間房入住後， 晚上睡覺 ，一樣的場景：一樣那4個人 ，一樣要把我拖進那個漆黑的洞， 邊拉邊喊我的名字：『XXX你的時間到了！到你了！XXX你的時間到了！到你了 ！』 死命掙扎後，又驚醒了！這下我也不敢再繼續睡了，凌晨4點！立馬收拾行李 ，直接離開飯店 。 第3次：過夜知本，我也不敢再睡那間飯店 ，改睡其他家、沒事。第4次：再次到知本過夜 ，我一樣入住其他家時……夜晚，一樣場景一樣人，他開口說：『 XXX總算找到你了！』」（全文完）

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