幫買M巾女友卻嬲爆　暖男呻：我做錯咩？　原來犯男人都會犯的錯

願意為女友買衛生巾的男人都會被稱為「暖男」，不過也要「買得啱」才稱得上100分男友！有男網民近日於討論區表示，日前他的女友來月經，拜託他幫忙買衛生巾，他稱自己「作為一個新世代好男友」，不介意幫女友買衛生巾，但他買完後女友卻生他氣，令他大呼無奈。原來女友指他買錯牌子及買錯日用衛生巾，令他大呼無奈，「我都唔知我錯咩」，又指「咪又係M巾一塊，有咩分別？」。有女網民則笑稱，樓主只是「犯了天下男人都會犯的錯」。



男網民近日於討論區表示，日前他的女友來月經，拜託他幫忙買衛生巾，但他買完後女友卻生他氣。原來女友指他買錯牌子及買錯日用衛生巾，他說：「我都唔知我錯咩。」（《我的野蠻女友》劇照）

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該名男網民近日於香港討論區以「幫女朋友買m巾都嬲？我做錯啲咩？」為題發文，他指日前女友來月經，打電話拜託他幫忙買衛生巾，他稱自己「作為一個新世代好男友」，不介意幫女友買衛生巾，但他買完拿出來時，女友卻立即發脾氣，指他買錯牌子兼買的不是她需要的夜用衛生巾。

樓主不明所以地心想「咁依家日頭，我買日用唔啱咩？我都唔知我錯咩」，他表示不知女人何時要用日用及夜用，他亦不熟悉各種牌子，「咪又係M巾一塊，有咩分別？」，最後不禁大呻「買完就阿芝阿左，以後唔幫佢買就最好」。

帖文引起網民熱議，有人指他「錯在唔問清楚」，不過亦有女網民認為他的女友「過份」，應先說清楚該買哪款衛生巾，「因為衛生巾好多款，你叫男人買，佢哋只天下男人都會犯的錯，就係亂買一款算數」。

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