竹園街市買白鱔想要游水魚　魚檔拒絕仲爆粗鬧客　街坊直斥無品

互相尊重是相處之道，但網上仍然不時流傳商戶與客人之間發生執爭的事件！有網民在黃大仙地區facebook群組上發文，稱日前在竹園街市買魚時遇上魚檔東主不禮貌對待，一度被鬧「你再講我打X你」。事主於是向街市客戶服務部投訴，不料對方在未開名之前已經猜到是相關魚檔。帖文引來多名街坊留言，直指該魚檔已經被他們黑名單，絕不光顧。



有網民發文指，在竹園街市買魚時遇上不禮貌對待。（領展網站）

該名網民在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上發文，說自己日前到竹園街市打算購買1條新鮮游水白鱔，但魚檔卻只願出售死魚，所以樓主堅持不買，又質疑「你又唔係無貨，點解你唔畀條新鮮我？」，惟檔主只說「你唔買就算」。

樓主於是追問，「200幾蚊一條，我想要條游水都唔得？」，詎料此時檔主竟以粗口回應，「你再講我打X你」。樓主表示「自問好聲好氣，買嘢唔該前唔該後」，批評魚檔東主「口咁賤又無品」、「真係百年難得一遇」，更批評賣魚的男子沒有戴口罩，衛生意識差，「絕對無下次！」。

樓主表示，該魚檔的服務態度很差，將不會再光顧。（圖為示意圖片，與涉事魚檔無關）

樓主在留言中亦提到，事後已即時向街市客戶服務部投訴，「佢如果唔係講咗最尾嗰3個字，我都無咁火」。她又提到，向客戶服務部投訴期間，即使未提供舖頭名稱，對方亦已猜出是相關攤檔，「睇嚟都被人投訴唔少」，直指該檔「態度不可一世咁」。

有街坊留言表示自己有類似經驗，「呢個阿叔真係好無品、無禮貌，好似唔憂做生意，試過1至2次我都唔再幫襯」、「睇都唔畀我睇，擺得出嚟我指要嗰件就話我睇咁X耐點點點」、「呢間嘢係咁串㗎」。網民惄為，魚檔有權不開鮮魚，客人亦有權不買，但檔方態度難以接受。

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TVB節目《東張西望》近日與滅鼠專家直擊黃大仙大成街街市的鼠患問題。（「TVB (official)」YouTube截圖）