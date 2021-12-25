漫畫腿、精靈耳　盤點網紅「非人類」式審美觀　你又覺得係咪靚？

最近上海還是很熱，街上很多女孩子都會穿露肩裝。走在時髦女孩聚集的安福路、武康路，我發現一個很流行的拍照姿勢：把肩膀聳起來，向後張，原本平平無奇的肩膀就變成了「明星同款直角肩」 。在社交網路上輸入「直角肩」 ，發現它已經成為繼 A4 腰、漫畫腿等「標準」 之後，最新的好身材模版。



類似「10 分鐘教你練出直角肩」 的健身教程，在網上鋪天蓋地；還有位以瘦削直角肩引發追捧的女明星，專門拍了小視頻告訴大家：你的直角肩是可以聳出來的。我按照她的教程試了試，肩是一下子平了不少，但感覺整個上半身都拿著勁兒。扭扭捏捏不自然的樣子，真的就美嗎？

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直角肩到底美在哪裏？

中國女孩的直角肩「啟蒙」，來自女明星和體態優秀的舞蹈演員們。比如在年輕人中人氣超高的韓國組合 BLACKPINK，其中成員之一 Jennie 就因為直角肩上過熱搜，成了許多人追捧的好身材典範。而舞蹈演員們受過專業練習，隨時能保持「站如松」的挺拔體態，和我們這些伏案工作時不時腰酸脖子痛，騰不出時間去運動的上班族站在一起，氣質高下立判。加上很多女孩子從小被灌輸的「學跳舞會變漂亮」理論，雖然不會跳舞，但聳一聳肩膀就能變成讓人誇贊的舞者同款直角肩，簡直太划算。

直角肩的風靡還有個深層原因。人人都想讓別人誇自己的臉小，但去打瘦臉針磨骨的醫美項目，不是每個人都能痛下決心去做的。這時候，原本的溜肩只要「聳一下」就能變直變寬，馬上顯得臉小頭小，這不比動刀子來得快！直角肩是能讓你看起來更精神的體態，但也並非人人都有條件擁有。每個人骨骼、體態各有不同，確實有人天生在正常的放鬆狀態下，肩膀就比較平整；還有靠著衣架子身材吃飯的模特們，平肩膀是撐起衣服的關鍵。就像很多人的腿沒法直成兩根筷子，「明星同款直角肩」不該成為好看的唯一標準。

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「完美」身材要靠手術

直角肩風靡之前，還流行過「鎖骨養魚」、「反手摸肚臍」等一系列類似的體態。現在又出現了為顯臉小而出現的「高顱頂、精靈耳」的新「標準」。很多女孩子為了追趕這樣的潮流，不惜犧牲健康過度節食，甚至做對身體有傷害的手術。這股風潮過後，要怎麼去追趕下一個流行呢？

高顱頂：顱頂指的是從正面看，髮際線到頭頂上方的距離。如果這個距離與發際線到眉毛的距離約等於 1:1，那麼則被劃入「顱頂優越」的所謂美女行列中。這個距離可以通過梳劉海、給頭髮噴定型產品等方法來調節，在蓬鬆頭髮的襯托下，臉自然顯小。本來以為戴個假髮片墊一下就罷了，直到我看到有年輕女孩在四處咨詢增高顱頂的手術——在頭頂處填充骨科醫用材料或是自體脂肪，讓顱頂更飽滿。這種手術能不能成功，大概率取決於醫生把填充在腦袋裏的東西捏成什麼樣，光是想想就開始害怕。

精靈耳：同樣為了顯臉小，內捲已經到了耳朵。有人在社交平台上分享自己做了名為「精靈耳」的整形項目，說是不光可以修飾耳型，臉也會映襯得更美。根據精靈耳追捧者們的說法，傳統印象裏「藏起來」的耳朵會顯得臉大，而尖尖長長，能在正面一眼看到的耳朵，會顯得人很纖細幼態，更加可愛。在一些整形機構，專門有貼髮耳（即正面拍照看不見的耳朵）矯正這一項目，目標就是讓你變成精靈耳。

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漫畫腿：正常人大腿粗，小腿細，因為肌肉的包裹，整體看上去有點不太直。漫畫裏的人物經過藝術加工，兩條腿又細又直到不真實，偏偏有人為了瘦成這種不真實的腿，有些去抽脂，有些去做一種名為「小腿神經離斷瘦腿」的網紅手術，宣稱「切掉一些相對不那麼重要的肌肉神經，就能快速瘦腿」。所幸這一「網紅手術」不久前已經被國家衛健委發文叫停，但社交網路上對於腿部抽脂的討論度依舊很高。點進去有意向的女生主頁一看，都是相對已經偏瘦的身材，為啥還要冒這個犧牲健康的風險呢?

假翹臀：去健身房鍛煉的時候，總能在鏡子前面看到一些「撅著屁股自拍」的女孩子，加上後期把大腿和屁股推一推，就成了朋友圈裏的「蜜桃臀打卡照」。在真的認真在健身的人眼中，這些「撅屁股」照片裏十個裏面有八個都是骨盆前傾的體態，也就是「假翹臀」。長期骨盆前傾對上班族們的危害很大，會讓腰骶部的肌肉關節承受更大的壓力，還會加重背頸部的負擔，直接表現就是脖子痛和腰痛。

心形臉：形容一個人臉瘦，說「錐子臉」總歸不大好聽。現在這個臉型有了升級版的說法「心形臉」，被許多人稱為是最理想的臉型。簡單來說，就是寬額頭，尖下巴，整張臉呈 V 形，臉頰有著飽滿的蘋果肌。很多人把這樣的臉型作為整容模版，這也是為什麼你在街上看到很多美女都長得像的原因之一。這些製造容貌、身材焦慮的新名詞，和幾年前的「好女不過百」、「A4腰」等等標準一樣，都是換湯不換藥的容貌焦慮製造機。

有人正在改變

雖然「不要被單一審美標準束縛」 的口號喊了很多年，但像直角肩、少女背這樣對於美的狹隘定義，依舊常常在社交媒體上刷到。正常女孩子都嚮往美，以此作為標準有時候真的不怪她們，怪就怪白瘦幼的纖細感依舊是當下的審美主流，看多了這樣的形象，難免被帶歪。女明星一發通稿，各種「漫畫腿」 、「天鵝頸」 的名詞滿天飛；某某明星稍微胖一點，馬上在新聞下面看到「變醜了」 的留言，雖然明星本人可能看不到這條評價，卻讓屏幕前的普通女孩們倍感焦慮。打開手機刷刷照片，滿屏的大長腿美女打卡探店精修照，給人一種「我要是像她一樣，也能這麼時髦」 的錯覺。沒有人規定美就一定是某種特定的身材或是形態，在這個壓力已經很大的世界裏，身材焦慮不會一下全部消除，但我們至少能看到當下的改變。越來越多人開始通過健身改變身材，欣賞有力量的美；在正常身材還想要去做吸脂手術的留言下，更多的留言是勸阻。比審美標準更加重要的，是你擁有健康的頭腦和體態。