移民潮｜英國貨車司機月入近5萬超搶手！即睇移民熱點各行業收入

撰文：數因斯坦
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移民潮再現，不少人關注移民外國後就業和收入水平。近日港人移民熱點之一英國，有超級市場以年薪5.3萬英鎊（約57.7萬港元）招聘重型貨車司機，人工隨時比專業人士還要高引來熱議。究竟白領和藍領、不同行業在各地的收入水平如何？醫生、護士等專業人士在哪裏人工更高？

港人移民熱門地點英國、澳洲、加拿大等地的生活成本較高，打工仔月入亦較高。2020年本港工資中位數為18,400元，比較之下英國僱員月入中位數比本港多近1萬港元，達28,000港元；而澳洲打工仔收入水平就更高，月入中位數約4.3萬港元。

比較不同行業，金融保險、零售、餐飲服務、住宿服務等香港主流行業，於英國的薪月較高。例如在本港從事金融及保險行業，2020年月入中位數為28,600港元，在英國就達到39,100港元；而英國零售、服務行業月入水平亦較本港多出三成至接近五成。

除著人口老化、疫情流行，不少地方都對醫護人員求才若渴，其中澳洲的「優先移民職業名單（PMSOL）」上，就有不少醫療相關職業，單是護士就有6類專業上榜，如老人科、重症及急症科等護士，並且收入水平較接近本港，當地稅務數據顯示，不同專科註冊護士月薪中位數約2.4萬至3.9萬港元。

不少有意移民人士，均有心理準備移民後無法從事原有職業，要改轉行從事藍領工作。不過外地藍領薪金不一定較低，例如英國貨車司機近期因人手不足而人工急增至月薪4.75萬港元（一般情況下月下約2.8萬港元）；在收入水平較高的澳洲，貨車司機月入中位數亦可達3.3萬。部分人移民之初或會先在超市做收銀員，英國收銀員平均月入約1.7萬元，亦較本港水平高。

不過，值得留意的是各地稅制、稅率不同，例如香港薪俸稅率最高為17%，但英國和澳洲的稅率為19%至45%。另外，除基本薪俸或入息稅款外，還需繳交國民保險或醫保等稅項，真正「到手」的人工會打上折扣。

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