大圍顯徑邨374呎月租近$1.3萬　網民批公屋租金直逼私樓：值咩？

香港樓價居高不下，連公屋租金都要過萬元？一則出租告示近日在網上熱傳，該業主將大圍顯徑邨一個372呎的2房租置屋邨單位放租，月租叫價近1.3萬元，標榜單位新裝修及鄰近屯馬線。不少網民都感到震驚，租金直逼私人住宅，「住私樓仲可以有會所」，不過亦有人認為地理位置的確方便，「一個站就出到九龍，仲想點？」。



一則出租告示近日在網上熱傳，該業主將大圍顯徑邨一個372呎的2房租置屋邨單位放租，月租叫價近1.3萬元。（資料圖片）

放租單位標榜新裝修▼▼▼

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該業主於上月底在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，又在網上二手拍賣平台Carousell貼出告示，指正出租樓齡達35年的顯徑邨顯貴樓1個兩房單位，實用面積374呎，月租叫價12,800元。帖文指單位新裝修企理乾淨，並鄰近屯馬線顯徑站，附近亦有街市及超市，「一應俱全，非常方便」，惟不可飼養寵物。

帖文引起網上熱議，有網民指月租1.3萬元實在太貴，租住大圍700呎村屋亦不到1萬元，認為叫價太離地，「咁細呢個價呢個地方值咩？」、「公屋咋喎，傻的」；但亦有網民表示鄰近屯馬線很吸引，「如果嗰區（顯徑站）有私樓就唔係呢個價啦」、「租屋最緊要方便」。

根據網上中介租樓網顯示，鄰近顯徑邨的居屋嘉田苑1個469呎單位，月租叫價14,500元，而同區31年樓齡的雲疊花園，1個428呎單位則叫價每月15,500元。

對於有網民質疑將公屋放租是否犯法，根據房委會資料顯示，未經房委會同意，無論是否收取租金，租戶或佔用人將公屋單位分租給他人一般是違法的，可導致終止租約及遭刑事檢控，可處罰款50萬港元及監禁1年。就租者置其屋計劃而言，必須確保單位擁有人已補地價及取得房委會的轉售或租賃同意。

公屋都可以住得好，識揀一定係咁揀！網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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同場加映：九龍城80呎劏房│透明浴廁旁有煮食枱 廁上裝床架 網民讚筍盤？

有網民發現九龍城1間正放租的唐樓劏房，竟將床架置於透明浴室及煮食枱正上方，有網民指租金算是便宜，認為仍屬劏房中的筍盤。（28hse.com圖片）

單位位於九龍41校網內的唐6樓，擁有獨立浴室、水電錶，加上租金便宜，網民認為即使裝修「出事」仍屬筍盤。（28hse.com圖片）

同場加映：大埔劏房廁所對正碌架床 80呎月租$3000 網民：住香港好折墮

有大埔業主將單位廁所改裝再出租，80至90呎「單位」月租3000元。（fb截圖）

同場加映：藍田匯景花園單位1劏5 月租$5900起

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】

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買樓定租樓好？網民嘆置業失去人生最珍貴時間：未來廿年唔會開心

無樓的人會被叫做「無殼蝸牛」，但成功上車又是否快樂。有網民日前發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職。



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帖文引起買樓黨與租樓黨激辯，有人以經濟壓力入手，認為只要成功上車，供樓壓力只會愈來愈細，不似租樓被動 ，但有網民直言，樓主壓力主要源於香港生活的壓抑，「未必關買樓事」。

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