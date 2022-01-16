家居佈置實例｜原木純白加粉色原來襯到絕　最重要係收納點搞都靚

想必不少的小情侶們都想要住進一個理想的小屋，它溫馨浪漫，舒適整潔。能和愛的人待在這樣房間裏，一屋兩人三餐四季，簡直再美好不過。而日本一對年輕的小夫妻就在Instagram上分享了他們溫馨的小家，用日美醬的話來說，又是極度舒適的洗眼睛系列。



他們的房子是間一居室的小戶型，是當下大多數年輕人的選擇。他們的家面積雖小，五臟俱全。廚房、衛生間、卧室雖連成一體卻一點都不顯得擁擠，家中的每一個角落都井井有條，收納箱隨處可見。房間的裝飾以白色和粉色系為主，不僅讓整個房間顯得簡約溫馨，還增添了少女系的可愛……

一齊參觀下Mairoom嘅溫馨小居（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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而妻子最常用的角落——化妝桌，也是歸納的井井有條，女生都想有個公主般的梳妝台這位妻子可以說夢想成真了。而在她的照片中，出現最多的不是自己的物品，而是和丈夫有關的一切：比如印有兩個人名字的枕頭，兩個人名字的首字母製作成的落地燈以及象徵著倆人的毛絨玩具。

妻子mai也特別喜歡下廚，經常分享今天做了什麼好吃的。而丈夫偶爾出差，mai就自己在家製作一人食。除了做飯，mai的另一個愛好就是養綠植。家裏的綠植隨處可見，總是讓人心情大好。丈夫也十分支持妻子的愛好，親自在自家院裏開墾了一個小花園，讓妻子不受拘束的種些花花草草。

這樣的小日子，日美醬是真心羡慕了。幸福不止一日三餐，還是兩個人一起在家看場電影，一起把家佈置的溫馨浪漫，周末一起去野餐。看完她們的家後，是不是感覺眼部極度舒適！連洗眼液都可以省了。看完她們的小日子後，日美醬也想抓緊有個男朋友，爭取早日過上這樣的生活。

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