講好生完B補結婚　女方一提禮金男方竟爆seed　仲有呢個離譜要求

女方要求聘金！男生暴怒一氣之下要求寫婚前協議，若離婚一切歸還。女方該簽嗎？



文：原PO發表於爆怨2公社

女方未婚先孕，雙方講好生完小孩之後要補辦，當懷孕時女方父母說簡單就好，所以懷孕時去登記。

事後女方獨帶小孩到一歲多，最近穩定下來，便開口跟男方講婚事。男方說小孩滿月時怎麼不說？到現在我人生有其他投資你才談結婚……

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而且強調女方父母曾經說「簡單就好」（就什麼媒人之類的都不用）。目前跟他提聘金，男生立刻爆炸，還說為什麼要禮金？說是對女生多保障，男生反駁：「那誰來給我保障！我有錢，你們死愛錢！」還生氣說要寫婚前協議，離婚要歸還。都沒有想過女生乖乖的跟著他好幾年，女方從來不想靠他養，小孩滿一歲多立刻回職場，認真投入工作，業績都拿第一，婚前男方中間還出軌，現在男方要寫協議書女方要簽嗎？

女生平常開銷都是花錢買家裏用品，甚至請育嬰假一年都吃老本。買家裏缺的電器用品，就被老公狂揶揄你沒有工作自己沒錢不能省一點嗎？掃地不能自己掃嗎？酒席沒有、婚紗沒有、蜜月沒有、結婚戒子沒有、黃金沒有（女方家長說要準備，男生一直說不要）、衛生沒有（婆家有老鼠蟑螂到處走跳）、新娘房沒有（男生說租屋處別浪費，但租了20年），求婚有因為男生找了一群朋友很慷慨的請客，拿出一顆玻璃戒指求婚……感覺演了一場大戲給朋友看，現在女方完蛋了，應該會被說死要錢。

網民怎麼看？「要考慮的是如何脫離這個男的吧，還在考慮要怎麼結婚？難怪人家說婚後流的淚，就是婚前腦袋進的水。」「笑死這種廢柴幹嘛要嫁，搞不好以後要離婚還會跟你要錢放人咧！不要那麼蠢。」「心痛你，如果是我會堅強的自己撫養小孩，總比委曲求全好，希望你能找到一個真心疼愛你的人。」「自己能養活小孩，幹嘛多養一個巨嬰？」「男方婚前……中間有出軌！哇！是我的話，應該是只有分手，不會未婚懷孕到結婚。請娘家爸媽帶小孩，你女方趕快工作賺錢，這種男的……唉！」

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