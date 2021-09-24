西灣河女子當街脫褲便溺　邊如廁邊玩手機　網民：當正自己屋企咁

隨處便溺是人所共知的缺德行為，但昨晚（9月23日）1組照片在網上流傳，只見有女子在西灣河1間麥當勞外，脫褲蹲下來便溺，最讓人驚訝的是，女子竟一邊如廁一邊玩手機，猶如進入無人之境。



有網民昨晚9時許在西灣河1間麥當勞門外，發現有女子隨處便溺。（示意圖，GettyImages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，上載2張照片，指昨晚9時許，在西灣河1間麥當勞外發現有女子隨處便溺。從照片可見，1名穿拖鞋、束馬尾的白衣女子正蹲在街邊，褲子脫至大腿位置，疑似在如廁，口罩則拉低至下巴，並一路低頭按手機，無視途人在旁邊經過。帖文者忍不住慨嘆，「相信遲早香港遍地黃金」。

照片隨即引起熱議，並轉發至其他社交平台，網民表示震驚，竟然有人大模廝樣「通街便便」，「行入太安樓已經有廁所啦，再唔係過去運動場同街市又有，洗唔洗周街屙啊！」、「想像唔到點會喺香港發生」，又指最難以接受該名女子還在玩手機，就如家裏如廁般，「若無其事，仲玩手機嗰下真係無得頂呀」。有網民認為，樓主應走近拍攝並長開閃燈提醒她，「拍返張大特寫先啦」、「唔喝止等於助長」。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，均屬違法，初犯最高可被罰款5000元，再犯則更可被罰款10,000元。

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人有三急有時都幾難忍，網上曾流傳一段車cam片段，一名的士司機疑似在等候轉燈期間，開車門「就地解決」，而的士駛走後地上留下一灘水迹。不少網民看過片段都批評衛生意識極差，又笑言他應是慣犯，「時間掌握得啱啱好」。



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