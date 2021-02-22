九巴拍片玩Buscation！「巴姐」登場成亮點　落車仲有福袋派！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-22 17:00

【九巴／KMB／Buscation／Staycation】疫情下最愛旅行的香港人已經「被困」逾年，本地遊成為市民的散心出路！繼國泰航空旗下的香港快運推出Flycation之後，九巴去年10月亦二次創作出#KMBuscation，近日更「無聊事認真做」拍攝Buscation介紹短片，裏面更有即使戴上口罩都覺得好靚女嘅「巴姐」登場！

#KMBuscation是次介紹的是由油塘到屯門龍門居的259D線。（YouTube頻道「九巴頻道KMB」短片截圖）

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九巴在短片中提到，擅長變通的香港人在沒法到外地旅行之後就留港渡假，「其實香港仲有好多特別景點等你去發掘」，因此全港首創的九巴Buscation終於要正式啟航！

點擊下圖放大即睇#KMBuscation短片講啲咩！▼ ▼ ▼

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同場加映：想去晒咁多區當本地遊？即睇小編推介7條巴士線Buscation！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

九巴推KMBuscation：車費好平添 網民讚靚抽︳附7條遊車河巴士線

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同場加映：巴士路線編號有規矩可尋！睇字頭知道行咩區 英文字代表路線性質【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

【巴士路線編號解說】香港巴士路線編號編排方式其實有規矩可尋，只要知道相關排序方法及特點，即可知道路線的大約目的地或特別之處（資料圖片／香港01製圖）

九龍及新界區路線：

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港島區路線：

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過海路線：

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巴士路線「後」的英文字母：

巴士路線「前」的英文字母：

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